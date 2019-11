La Línea 3 se podría retrasar, suspenden la licitación de la obra

La construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá se podría retrasar y la espera de los miles de habitantes de Panamá Oeste por la ansiada obra se podría alargar.

Esto luego de que el 22 de noviembre de 2019, la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) admitió los reclamos de las empresas no favorecidas y suspendió su licitación.

Tanto los consorcios integrados por las empresas españolas FCC y Acciona; y la firma China Railway Group Limited, interpusieron reclamos y exigieron una segunda revisión y corrección del informe de la Comisión Evaluadora y cuestionaron la documentación presentada por el ganador, el consorcio HPH Joint Venture , integrado por las coreanas Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. —Posco— Hyundai Engineering Co. Ltd.

El nuevo administrador del Metro de Panamá designado, Héctor Ortega, urgió la necesidad de construir esta obra para disminuir el tiempo de traslado del área Oeste a la ciudad capital y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. “Según datos de la Contraloría, en el área Oeste viven 510 mil personas y es importante solventar este problema. Panamá Oeste necesita la Línea 3”, afirmó Ortega en una entrevista con Telemetro.

Señaló que la DGCP tiene cinco días hábiles para contestar el reclamo, pero el fin es iniciar lo ante posible. “El plan de inversión del presidente Laurentino Cortizo es solventar el problema de movilidad hacia la ciudad de estas 510 mil personas y nosotros estamos positivos de que en algún momento del verano de 2020 vamos a poder iniciar esta obra”, expresó Ortega, quien no descartó que el inicio de la obra se alargue.

“Es difícil dar una respuesta concreta” sobre el tiempo que tomarán estos reclamos, indicó Ortega, quien recalcó que la construcción de la Línea 3 tiene un cronograma de construcción de 54 meses. El proyecto irá desde Albrook hasta la Ciudad del Futuro.

Se analiza la posibilidad de construir un túnel; y según Ortega lo que sí atrasaría la Línea 3 sería la construcción del Cuarto Puente, cuya orden de proceder se dio hace ya un año.