Diputado Salazar asegura que funcionarios negocian con Panama Ports Company a espaldas de los colonenses

El diputado Jairo Salazar afirmó que no crea en partido político, aunque sea parte del PRD.

El diputado del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo Salazar denunció este miércoles ante el pleno de la Asamblea Nacional que existen funcionarios del actual gobierno “negociando con representantes de Panama Ports Company (PPC) a espaldas de los colonenses”.

“Eso no lo vamos a permitir”, advirtió Salazar poco antes de que el pleno legislativo aprobara en tercer debate el proyecto de ley 92 impulsado por el propio Salazar, que dicta normativas sobre la seguridad e higiene en los trabajos portuarios.

Este puerto dijo, jamás le ha dado al Estado panameño el dinero que dijeron que iba a rendir. “No han dado la plata que el Estado se merece. Nos han robado. Los diferentes gobiernos se han prestado para esta sinvergüensura. Señor presidente, la ciudad de Colón es una bomba de tiempo”, advirtió Salazar.

El diputado perredista manifestó que estudió una maestría en estrategia y logística de negocios marítimos que sustentó en Chile y afirmó que hoy en día, al ver los puertos de Colón, ya sabe por qué Panamá está entre los países con la peor distribución de sus riquezas.

“Es porque aquí hay familias que se han llevado todo el dinero, políticos que se han llevado todo el dinero de mi ciudad y, mi ciudad está cada día peor”, enfatizó.

Expresó que hay una situación que los colonenses nunca entenderán y es que aunque tienen el 60% el Canal, cinco puertos, su ciudad cada día está peor. “No es por nosotros, ha sido por la desidia de los gobiernos que han pasado”, señaló.

“Le hacemos un llamado al buen gobierno, de la cual yo soy miembro de ese partido, que yo no creo en partido político, allí me puso un pueblo y sí estoy en un partido, pero me debo primero a mi gente, primero a los colonenses y luego a un partido político, y voy a defender a mi provincia aunque los miembros de mi partido que andan negociando se opongan a lo que yo estoy planteando”, advirtió.