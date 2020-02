Otra baja en el Sistema Penitenciario

El subdirector del Sistema Penitenciario, Luis Gordón, renunció este lunes al cargo que ocupó desde el 1 de julio, cuando inició la administración de Laurentino Cortizo.

Información que obtuvo este diario es que el mencionado puso su carta de renuncia ante la nueva ministra de Gobierno, Sheyla Grajales, recién nombrada por el presidente Cortizo, tras la destitución de su antecesor Carlos Romero.

El Ministerio de Gobierno aún no ha oficializado la salida de Gordón, por lo que hasta el momento se desconoce el motivo alegado por el exfuncionario. No obstante, se menciona también que habrá cambios en la Dirección del Sistema Penitenciario que hasta ahora ocupa Walter Hernández, quien no ha abandonado sus labores. Por ahora, la información de este último cambio es extraoficial.

El sistema carcelario se ha estremecido por dos hechos que evidenciaron sus debilidades y la corrupción que vicia ese sector gubernamental: la masacre del 17 de diciembre de 2019 en la que miembros de una pandilla se enfrentaron entre sí por razones extramuros, que dejó un saldo de 13 muertos y 14 heridos, y la reciente fuga de Gilberto Ventura Ceballos, uno de los homicidas más peligrosos que evadió varios controles de seguridad a los que solo tenían acceso los policías y custodios de la sección C de la Nueva Joya.

A raíz de estos hechos, pero con más énfasis en la fuga de Ventura Ceballos, se han iniciado investigaciones penales por parte del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Inspecciones oculares a los sistemas de monitoreo interno compuesto por más de mil cámaras de seguridad, que podrían dar pistas sobre lo que verdaderamente ocurrió el pasado 3 de febrero. En esa fecha, supuestamente se evadió el homicida condenado a 55 años de prisión por el secuestro y muerte de cinco jóvenes chorreranos, y por haberse fugado del penal La Joyita en 2016.

La Fiscalía de Atención Primaria, a cargo del fiscal Julio Villarreal, también analiza el personal que estuvo de turno los días previos y posteriores al escape, y realiza otras diligencias para llegar al fondo de los hechos.

Por años, el Sistema Penitenciario ha recibido poca atención económica de parte de los gobiernos de turno en la necesidad de modernizarlo, dotar de personal necesario para realizar las actividades y acompañamiento de los presos a citas con la justicia, además de limitados programas de resocialización disponibles para los reos, y otros. Pero, sin duda, lo que más ha azotado al sistema es la corrupción que se manifiesta en el cobro por traslados de un penal a otro, por introducir droga o armas, o artículos prohibidos, o fugas.

Ante este escenario se enfrentó la actual administración gubernamental, además del poco presupuesto para poder neutralizar las carencias o el nombramiento de personal administrativo, custodios y policial.

Sigue prófugo

La Policía Nacional no para de buscar al fugitivo Ventura Ceballos por aire, mar y tierra. Hay vigilancia por todos lados, hasta en los puertos.

A pesar de los esfuerzos y de la recompensa de $50 mil que ofreció la Policía Nacional a quien brinde información que dé con su paradero, aún no se logra la recaptura del hombre que tiene una semana sin rastro.

Esto ha obligado a los uniformados a realizar constantes operativos en todo el territorio, convencidos de que el prófugo continúa en el país. Se han acentuado esfuerzos cerca del polígono carcelario, que aloja a más de 10 mil presos, en las barriadas cercanas y herbazales. Según manifestó recientemente el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, el evadido se esconde en Pacora, corregimiento ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Tocumen, con una población de aproximadamente 45 mil habitantes.

La Policía maneja información de inteligencia que corrobora para ubicar al evadido.