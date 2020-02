Las transferencias de Fundación Don James a la familia Varela

Entre 2009 y 2013 de la cuenta de la Fundación Don James se hicieron múltiples transferencias bancarias, cheques de gerencia y pagos en efectivo a miembros de la familia Varela. En total, los informes de inteligencia a los que ha tenido acceso La Estrella de Panamá, revelan que de la Fundación Don James se hicieron egresos por $561,533.33 a la familia en mención o a sociedades anónimas bajo su control, siendo Juan Carlos Varela Rodríguez quien más dinero recibió por un total de $310 mil. Las transferencias a la cuenta de Varela se extendieron hasta 2010 y la última se recibió en abril de 2013, cuando el colectivo se alistaba para participar en las elecciones de 2014, y llegó al poder presidencial.

Su hermano y candidato al cargo de diputado en 2009, José Luis Varela, recibió a título personal la suma de $20 mil, mientras que Riofra Inc, sociedad anónima que preside, se benefició con $31,333.33. Mientras que a la esposa del exdiputado, Ana María Reátegui, se le registró un pago de $10 mil.

Los movimientos bancarios en mención están siendo investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción en el caso de los sobornos otorgados por la constructora Odebrecht, a razón de que Jaime Lasso, firmante en la cuenta Fundación Don James y recaudador para el Partido Panameñista, recibió sumas de dinero importantes de Odebrecht.

El entonces presidente Varela admitió en 2017 haber recibido $700 mil de la constructora, y fueron entregados por André Rabello, filial panameña de la constructora brasileña. Varela dijo que el dinero fue reportado al Tribunal Electoral como parte de la rendición de cuentas que realizan los colectivos sobre las donaciones de campaña de 2009. Varela no fue procesado por este hecho, en comparación a otros que por el mismo asunto fueron imputados por delito de blanqueo de capitales.

En plena campaña electoral de 2009, el Partido Panameñista, asociado con Cambio Democrático, posicionó a su candidato Juan Carlos Varela como vicepresidente de la fórmula de Ricardo Martinelli a la cabeza.

Por otro lado, la fiscalía también analiza el dinero depositado a la cuenta de la Fundación Don James, cuyos ordenantes fueron la sociedad Asesoría y Administración Profesional, S.A., empresa en la que figuran varios miembros de la familia Varela en su directorio, que giró $14 mil a favor de la fundación.

También se tiene registro de un pago por $76,250 de Luis Varela, hermano del expresidente. Otro por $95,440 de la Fundación Varela Rodríguez y una más de Luis J. Varela por $34,962, todos en beneficio de la Fundación Don James o la cuenta personal de Jaime Lasso. En total suman $220,652. Estos movimientos se realizaron entre 2009 y 2013.

Comparecencia de Rosas será el 20 de febrero

anulación y prescripción

El exdiputado Jorge Alberto Rosas solicitó a la Fiscalía Anticorrupción un aplazamiento de la indagatoria que tenía programada para ayer, debido a un incidente de controversia solicitado por su abogado Juan Carlos Guerra, dentro del proceso que se le sigue por supuesto blanqueo de capitales en el caso Odebrecht. En este sentido se le corre el traslado por 3 días hábiles. Es decir, que el exdiputado asistirá después de los carnavales.

Rosas basa el incidente en la posibilidad de que lo actuado en la extensión de cinco meses de investigación, otorgada por el Primer Tribunal a la Fiscalía Anticorrupción, sea declarado nulo. Esto a raíz de que la Corte Suprema de Justicia aún no resuelve una apelación a la decisión del amparo interpuesta por tres partes involucradas. Según Rosas, ese recurso, de ser fallado a favor de las partes que apelaron el amparo, declararía nulo lo actuado, por tanto, en su caso no habría delito precedente para el blanqueo de capitales que pesa en su contra “ya que en los 800 tomos del expediente no hay una sola evidencia de delito precedente con respeto a Jorge Rosas”, se lee en el papel presentado ante la fiscalía.

Aunado a esto, establece que encuentran la prescripción de los delitos por los cuales se le investiga. Por ello, reiteró que una vez se resuelvan las acciones planteadas, acudirá a todas las citaciones que requiera la fiscalía para esclarecer los hechos.