Obstetras y ginecólogos rechazan aprobación de proyecto de ley que crea identidad a nonatos

La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología (SPOG) rechazó la probación en primer debate del proyecto de ley N° 018 que daría identidad a bebés fallecidos en el vientre materno.

El proyecto N° 018 "viola los derechos de la vida y salud de la mujer contemplados en la Constitución Nacional y el Código Civil de la República de Panamá, así como en la Convención Internacional de los Derechos Humanos", recalcó en un comunicado el gremio integrado por obstetras y ginecólogos.

El grupo de especialistas no fueron los únicos que rechazaron la iniciativa legislativa impulsada por la diputada Corina Cano. Este jueves se posicionó en redes la campaña en contra de la ley #RespetoalDolordeMadre, a pocos minutos del anuncio.

Una de las manifestantes utilizó la cuenta @MariaAmeliaPezz para expresar su molestia: "No, diputada, a mí jamás me hubiera traído paz mental darle una identidad al feto que perdí una vez. Lo único que yo quería hacer era olvidar, el dolor duró meses y solo con leer esto se me acaba de abrir la herida".

También se pronunció @LinaVegaAbad: "mujeres que han sufrido pérdidas, deberán pasar por registro civil a dar cuenta de esa pérdida por capricho de diputados de @asambleapa. Primer debate hoy jueves previo inicio de carnaval. ¡Inaudito!”.

Contenido del proyecto N° 018

La iniciativa establecería que la inscripción del fallecimiento del feto deberá hacerse durante las 72 horas en la oficina del Registro Civil que corresponda al lugar en que se produzca la muerte, indica el artículo 3 del documento.

El proyecto de ley también propone que cada año el Registro Civil haga "un informe de las causas de muerte intrauterina". Este deberá ser remitido a la dirección de Estadística y Censo de la Contraloría con fines estadísticos y al Ministerio de Salud para analizar y detectar las causas con mayores incidencias.

La iniciativa parlamentaria fue presentada el pasado 15 de julio de 2019 por la diputada Corina Cano.