José Nelson Brandao ha remitido una carta al presidente de la República Popular de China, Xi Jinping.

Brandado en la carta, escrita desde su casa, quiso compartir sus temores, el optimismos de que la dura prueba que atraviesa el mundo con la epidemia Covid-19, “no debe repetirse nunca más”.

Las pandemias no tienen nacionalidad por lo cual no se buscan responsables, la peor catástrofe es la contaminación del ambiente, de la cual somos cómplices todas las naciones del mundo.

“Pero resulta en una responsabilidad ineludible, adoptar las medidas sanitarias que nos permitan erradicar para siempre, las prácticas gastronómicas de animales no controlados sanitariamente, que traen como consecuencia, el fenómeno viral que enfrenta en este momento, el mundo entero”, señala Brandao en la carta que también va dirigida al embajador de China en Panamá, Wei Quiang.

Es pertinente y necesario, apelando a la disciplina milenaria que caracteriza a su pueblo, señala Brandao, que "adopten las medidas primarias que procuren la garantía de la seguridad sanitaria del mundo".

“No podemos desaprovechar esta oportunidad que nos da la historia, para unir en un solo criterio multinacional, la firme voluntad de que la seguridad sanitaria, sea responsabilidad de todas las naciones del mundo y en consecuencia todas debemos adquirir un compromiso que erradique, el miedo de nuestras almas”, sigue señalando la carta.

Brandao cierra su carta diciendo que “alguien, en algún lugar, tiene que dar alguna explicación que de contenido y significado a los miles de muertos del mundo y sin malicia debemos recurrir al pasado, para no errar en el futuro y necesariamente tendremos que recordar la Gripe Asiática, la Gripe de Hong Kong, la Gripe de Aviar, Sindorme Respitario Agudo Severo, Gripe A (H1N1) y Covid-19, será posible que un humilde ciudadano del mundo pueda pedir a esa gran nación, que estas experiencias no vuelvan a suceder o por lo menos , con humildad nos explicaran que esfuerzos haremos, para esto no pase nuca más”.