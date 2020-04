Un 'sobrevuelo religioso' en medio de cuarentena y contención de gastos

El sobrevuelo que realizó el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, en la ciudad capital en un helicóptero del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ha desatado una serie de críticas en las redes sociales.

Los cuestionamientos giran en dos vías: por un lado el arzobispo Ulloa, con la ayuda del Gobierno, no se acogió a la cuarentena total decretada para hoy domingo y, por otra parte, el gasto que representa para el Estado el uso de helicópteros en medio de esta crisis sanitaria.

“Hemos querido salir al encuentro del pueblo con el Santísimo Sacramento, para que bendiga a nuestro pueblo, a nuestra Patria y la sostenga en estos momentos de dura prueba”. Así justificó la Arquidiócesis de Panamá el sobrevuelo del arzobispo Ulloa con el “Santísimo Sacramento” y que se realizó a las 11:00 de la mañana.

De esta manera, la Iglesia católica panameña iniciaba la Semana Santa con los templos vacíos, pero con fuertes críticas en las redes sociales.

“Yo no veo excepción de cuarentena a las iglesias ¿bajo qué concepto un sacerdote rompe la cuarentena? ¿No estaría haciendo lo mismo que los de la boda? Hay aglomeración también. Agradezco explicación de las diferencias”, escribió el abogado Carlos Ernesto González Ramirez en su cuenta de Twitter.

“Nada más alejado del mensaje de humildad de Jesús al usar un burro el domingo de ramos, que esta costosa ridiculez. Que penoso papel del jefe de la Iglesia católica panameña”, dijo la periodista y abogada Lina Vega, en la misma red social.

“Que vergüenza. La Iglesia católica de Panamá malversa fondos necesarios para que otros puedan curarse del Covid.19”, fue otro de los mensajes escritos en Twitter.

Pero no todo fue cuestionamientos en las redes sociales, hay quienes defendieron la acción del arzobispo Ullos, incluso, desde adentro del Gobierno. El director de la Dirección General de Ingreso, Publio De Gracias, escribió en su cuenta de Twitter “católicos iniciamos Semana Santa, difícil principalmente para los fervientes practicantes. Los que con justicia pedimos tolerancia para ciudadanos discriminados por diferentes razones, me parece contradictorio que no sean tolerante para aquellos que éste vuelo sobrevuelo es una bendición”.

El próximo viernes, los creyentes celebran el Viernes Santos y, como históricamente ha ocurrido, la Iglesia católica inicia este domingo las actividades religiosas.

Por primera vez en la historia de la cristiandad, las celebraciones de Semana Santa, comenzando con la Hada Sede, se realizan con los templos vacíos, resumió Ulloa los efectos de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus en la “fiesta” de los cristianos.