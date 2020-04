Indigentes, los parias del coronavirus

Solo en la capital panameña hay más de 200 personas que viven en las calles y que no tienen a dónde pasar una cuarentena

Desde hace un par de años, por los alrededores de la Avenida Frangipani, en la ciudad capital, transita Jorge José Valencia, un indigente sin esperanza para una vida mejor. Pide comida para sobrevivir. Si no le va bien con la caridad, la busca entre la basura. Sobrevive hurgando materiales para reciclar, que luego vende por unos dólares.

Para Jorge todos los días eran iguales. Pero con el aumento del COVID-19 en Panamá —que lleva 54 víctimas fatales— dice que al despertar, ya no hay casi gente en las calles.

Contó que escuchó en las noticias que hay que quedarse en casa, pero que su casa es la calle.

“La situación está tan dura que ya en la basura no se consigue la misma cantidad de restos de comida que en tiempos anteriores. Tampoco se consigue ropa ni zapatos viejos”, reveló Valencia con claridad, a pesar de sus 70 años.

Aunque Panamá esta viviendo una cuarentena total con restricciones de horario para que los hombres y mujeres salgan a busca de medicamentos o alimentos, en el país aún quedan muchas personas como Valencia, y en casos condiciones peores como problemas mentales, de adicción, y que en su mayoría no quieren irse a albergues o fundaciones, prefieren la calle. "A mi ese coronavirus no se me pega", exclamó convencido.

Jorge Valencia Yanisel Cedeno/La Estrella de Panamá

Valencia camina apoyado de un bastón. Estuvo recluido en la Fundación Remar por unos nueve meses. Dice que las autoridades le han ayudado “en algunas cosas”, pero que prefiere que lo apoyen “no llevándolo a una fundación”, sino con una operación que necesita para cadera desde el 2014.

“Me caí en el 2014 y mi cadera se fracturó, estuve en el hospital pero no tengo el dinero para la operación”, acotó Valencia, quien pidió sólo una empanada y un café.

Se estima que solo la ciudad capital hay unos 200 indigentes, traduciéndose en un flagelo que cada vez gana más terreno.

En los lugares donde más se refugian son San Miguel, cerca de la Asamblea; calle Novey, cerca de la iglesia Don Bosco y el parque de Santa Ana, entre otros.

Ante la crisis que enfrenta el país por la pandemia, la Alcaldía de Panamá, anunció que buscan resguardar a 250 indigentes en distintos gimnasios de la ciudad de Panamá para allí ofrecerles medicamentos y comida.

Según el municipio, después de que ingresen al Complejo Municipal del Club de Leones del Marañón, un albergue transitorio utilizado únicamente para que se aseen y se les realice el triage por personal médico asignado por el MINSA, pasarán a centros de rehabilitación. Hasta el momento, dicen, ninguno de los atendidos presentó síntomas del COVID-19.

Con 13 personas recuperadas, 54 decesos y un total de 1,988 pacientes, el Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer este domingo las nuevas cifras del brote de COVID-19 en el país. Panamá Metro, Panamá Oeste y San Miguelito continúan como las zonas con el mayor número de casos.