Tras supervisar 568 centros escolares particulares en Panamá, el Ministerio de Educación detectó que 256 no podrán seguir dando clases a través de módulos virtuales.

Virgilio Sousa, director nacional de asesoría legal de Meduca, explicó durante una entrevista en el Noticiero de TVN que la decisión se debe a que los procesos se dieron de forma improvisada y sin las herramientas tecnológicas necesarias.

Otros de los resultados que arrojó la evaluación es que 108 colegios se encuentran cerrados y solo 80, de los evaluados por las autoridades de educación, cumplen con las indicaciones de clases a distancia, como lo dicta el Meduca, indicó Sousa.

Entre las irregularidades el Meduca detectó: las escuelas no estaban brindando un servicio educativo adecuado, los profesores no fueron capacitado para dar tutorías de forma virtual, los estudiantes tenían demasiado material que no cumplía con el proceso de enseñanza, los módulos no estaban alineados a los objetivos de cada asignatura y no existía una interrelación de forma simultánea entre el profesor y el estudiante, afirmó el director nacional de asesoría legal del Meduca.

"Todas estas fallas nos hacen pensar que los estudiantes no podrán ser evaluados", señaló Sousa, no obstante, reconoció que todavía hay centros particulares que están haciendo los esfuerzos por mantener la educación a distancia dentro de los entornos virtuales educativos necesarios.

El funcionario manifestó que las 256 escuelas, una vez suspendan sus clases, se acogerán al calendario escolar que determinará el Meduca después de Semana Santa.

"Calculamos que entre los próximos 15 días se va anunciar cuáles son los colegios que se acogerán al nuevo calendario oficial, así como aquellos que continuarán con las clases virtuales, tomando en consideración que cumplan con los parámetros que se le establece", reveló Sousa.

El director nacional de asesoría legal hizo un llamado a la reflexión a las escuelas privadas para que lleguen a un consenso con los padres de familia respecto a los pagos de las matrículas y mensualidades.

"No podemos permitir que estas escuelas se vayan a la quiebra, porque el sector oficial no va a tener la infraestructura para recibir a todos esos estudiantes", advirtió Sousa.