Diputada Kayra Harding denuncia a copartidario Jairo Salazar ante la Corte 

La diputada Kayra Harding presentó este jueves ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ)una denuncia contra el diputado Jairo “Bolota” Salazar por violencia de género.

"Toda la bancada del PRD y del Molirena es testigo del hecho de maltrato físico y verbal hacia mi persona. Hoy presentaré denuncia formal ante la corte y todos tendrán que testificar. Nadie puede permitir el maltrato a una mujer eso es un delito", escribió Harding en su cuenta de Twitter horas antes de llegar a la CSJ.

La denuncia de la parlamentaria surge tras la presunta agresión física que el parlamentario del Partido Democrático Revolucionario, Jairo “Bolota” Salazar realizó a su colega Kayra Harding en medio de una reun´ión de la bancada oficialista.

“Jairo Bolota Salazar es un hombre agresivo, yo temo por mi seguridad, él se sienta detrás de mí, me agredió física y verbalmente sino fuera por la intervención de un par de diputados, hubiese podido ser más que un botellazo que( me tiró en la cara) y me golpeó en los labios”, señaló la diputada al llegar a la CSJ.

Harding explicó que le corresponde a la CSJ nombrar un magistrado fiscal sustanciador que deberá iniciar la investigación para hacer la imputación y con tres magistrados en una sala de jueces de garantías decidirán si acogen la imputación.

La diputada también recalcó que solicitará la medida cautelar de arresto domiciliario y que se “le levante la inmunidad” al diputado Salazar. Harding también alegó este miércoles que Salazar "le rompió la cabeza" a otro diputado también del PRD, Mariano López, del circuito 3-1, en la misma reunión por diferencias de criterio.

Se espera que el diputado Salazar se pronuncie sobre el hecho este jueves en medio del periodo de incidencias en el Pleno de la Asamblea Nacional.