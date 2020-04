Renuncia Juan Carlos Muñoz, viceministro de la Presidencia

El presidente, Laurentino Cortizo, aceptó la dimisión. Por otro lado, el vicepresidente José Gabriel Carrizo, durante una visita al hospital modular, destacó el valor de la transparencia y honestidad “que no están en cuarentena” y además cuestionó a los gobiernos pasados

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, aceptó la renuncia del viceministro de la Presidencia Juan Carlos Muñoz, en medio de una polémica por la intención de compra de ventiladores a precios elevados para enfrentar la pandemia de Covid-19. Cortizo escribió en su cuenta de Twitter que aceptó la renuncia del funcionario.

El vicepresidente José Gabriel Carrizo, ayer durante su visita al hospital modular. Erick Marciscano | La Estrella de Panamá

“Juan Carlos desempeñó una labor fundamental para garantizar el abastecimiento de equipo e insumos médicos de manera correcta, dentro de las condiciones actuales y demanda mundial”, escribió Cortizo.

Muñoz adelantaba la compra de 100 ventiladores por casi $4.8 millones, licitación que alertó al Ministerio Público para abrir una investigación.

En el mismo escenario, el vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, se descargó. Habló de las dificultades que enfrentan para adquirir equipos y bienes para enfrentar la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus.

También reveló que Juan Carlos Muñoz coordinaba la comisión técnica encargada de comprar los equipos de salud que se requieren para atender la crisis sanitaria. Lo tildó de “intachable y correcto”.

Dijo que las compras se hacían basadas en tres criterios: no pagar adelanto o anticipo de pago, justificación de precio y por último no pagar absolutamente nada sin la auditoría de la Contraloría.

Adicional, dijo Carrizo, las compras serán auditadas por una firma con trayectoria en auditoría, que será integrada a los procesos.

“Estos son los criterios con los que el Gobierno inicia una guerra comercial por adquirir equipos para salvar vida”, indicó.

Confesó que muchas empresas le ofrecen al Gobierno la posibilidad de adquirir los equipos de salud que se requieren, sin embargo, el 95% de lo que se propone vender “no llega a feliz término por cualquier razón, por ejemplo que los fabricantes no pueden cumplir con la demanda”.

Juan Carlos Muñoz, exviceministro de Presidencia Cedida

El Ejecutivo “tampoco se arriesga a realizar las compras directamente a las fábricas en el extranjero, porque requerían anticipo y es uno de los criterios establecidos por el Gobierno: no entregar anticipo”.

Adicional, explicó, que no se pueden exponer a que una fábrica en el extranjero que les venda los equipos, no los pueda entregar porque no permiten la salida por la pandemia. “A eso es a lo que nos enfrentamos, a una pandemia, y a una guerra comercial”, indicó.

Carrizo evitó dar detalle de la compra, que fue cancelada, de los 100 ventiladores. Dijo que hablar de ventiladores es tan genérico como hablar de carros, porque hay de dos puertas y hasta de 15 pasajeros, y el precio es diferente.

Cuestionó que los dos gobiernos anteriores (Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela) no terminaron la ciudad hospitalaria que, hoy, hubiese evitado la construcción del hospital modular para aumentar la cantidad de camas para cuidados intensivos.