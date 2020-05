Gremio periodístico rechaza aviso pagado por el Gobierno que ataca a un medio

El Consejo Nacional de Periodismo y el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información rechazaron enérgicamente la publicación de avisos pagados por el Estado y firmados por la Secretaría de Comunicación Estratégica para desmentir publicaciones periodísticas.

"Las instituciones públicas financiadas con los impuestos de los contribuyentes tienen la obligación de divulgar toda la información de interés ciudadano y rendir cuentas por las actuaciones de los funcionarios", señala un comunicado.

Resulta inaudito, continúa el documento, que en lugar de cumplir con este deber, se dediquen a atacar a los medios de comunicación, despilfarrando los fondos necesarios para combatir la pandemia e informar sobre las gestiones públicas dedicadas al mismo objetivo.

De manera firme exigen a los responsables de la comunicación del Estado que rectifiquen su tono y muestren un verdadero compromiso con las libertades de expresión e información.

La Secretaría de Comunicación Estratégica publicó un anuncio a página entera en los medios de comunicación para desacreditar una nota periodística del diario La Prensa.

La publicidad contenía el titular de la noticia seguido del mensaje: "Pero no te dicen que la Contraloría General de la República determinó que el Ejecutivo no ha gastado ni un solo balboa para comprar equipo médico de presupuesto del Covid-19. El Ejecutivo no ha realizado ninguna compra de equipos médicos".