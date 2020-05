Panamá entrará en la segunda fase de la reapertura postCovid-19

La flexibilización que inicia el lunes conlleva la obligatoriedad del uso de mascarillas, gel alcoholado, el lavado de manos y no se permitirán las reuniones sociales. El lunes se levanta la cuarentena

El lunes 1 de junio, 18 días después de iniciar la reapertura gradual, Panamá entrará en la segunda fase de la 'desescalada' hacia la nueva normalidad, con lo que se flexibilizarán las normas de movilidad en el país.

El gobierno ha ejecutado un proceso de 'desescalada' gradual para la reapertura de las actividades comerciales. Archivo La Estrella de Panamá

El toque de queda será de 7:00 p.m. a 5:00 a.m., lo que permitirá a las personas movilizarse durante el día sin restricción de sexo o número de la cédula. “Hemos decidido que a partir del 1 junio se pueda iniciar la apertura del segundo bloque. Será una medida compartida de toda la sociedad. Pasaremos del control por cédula a un toque de queda que se establecerá de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.”, informó la ministra de Salud, Rosario Turner, quien agregó que los niños podrán movilizarse de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Esta nueva etapa de flexibilización conlleva la obligatoriedad en el uso de mascarillas, gel alcoholado, el lavado de manos y la prohibición de reuniones sociales; además, “no significa que hemos ganado la batalla”, precisó la titular de Salud, quien recalcó que se seguirán haciendo mediciones semanales para conocer el comportamiento del Covid-19.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, indicó que “debemos conseguir el equilibrio entre mitigar el contagio y reactivar la economía”.

“Desde la apertura de las actividades del bloque uno hasta hoy, analizamos detalladamente el comportamiento de los diferentes indicadores en materia de salud y el análisis de las variables que nos permiten anunciar hoy, con total responsabilidad, la apertura de bloque dos”, explicó Martínez en conferencia de prensa.

Las autoridades gubernamentales trabajan de manera interinstitucional, junto a expertos internacionales y representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el plan de reapertura de las actividades económicas.

Los sectores que podrán reactivar sus operaciones en este segundo bloque son la construcción de infraestructura pública priorizada, con el visto bueno del Ministerio de Salud, la minería no metálica, concesiones de extracción de material no metálico, fabricación de artículos de madera (incluye ebanistas) y todos los servicios técnicos no incluidos en el bloque uno.

Podrán abrir sus puertas los lugares de culto, parques, áreas deportivas y áreas sociales, solo hasta un 25% de su capacidad y preservando un distanciamiento de 2 metros, también las áreas comunes de los PH y sitios al aire libre en clubes privados (piscinas, canchas de tenis, golf y otras áreas deportivas que mantengan el distanciamiento físico).

De los más de 170 mil contratos suspendidos 40 mil son del sector construcción (de proyectos públicos y privados) y están a la espera de ser incorporados en el segundo bloque.

Panamá acumula 11,447 casos positivos de Covid-19 y 313 fallecidos.