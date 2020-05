MiBus aumentará la flota de buses y se mantiene la reducción de pasajeros

La empresa estatal MiBus, que administra el sistema de metrobuses, aumentará hasta un 90% la flota de buses para cubrir la demanda que se generará con la apertura del segundo bloque de actividades económica desde el próximo lunes.

El plan contempla que para el 16 de junio entrará en operación el 100% de la flota de buses, sin embargo, se mantendrá reducida la capacidad de pasajero que pueden entrar en un bus.

Luis Campana, presidente de la junta directiva y gerente general de MiBus, explicó en una conferencia de prensa virtual que los buses turino (azul y blanco) solo podrán transportar hasta 34 pasajeros, mientras que los buses gran viales (naranja y blanco) hasta 30 pasajeros. Es decir, el 40% de la capacidad de los buses.

Dijo que para hacer uso del sistema se hace obligatorio las recomendaciones de Ministerio de Salud (Minsa) como, por ejemplo, el uso de mascarilla y no utilizar los asientos marcados con una X para mantener el distanciamiento social.

Campana recomendó a los usuarios del sistema de transporte utilizar gel alcoholado antes y después de realizar el viaje en los buses y recordó que mantendrán la medida de nebulización de la flota, así como las medidas de higiene al personal de la empresa.

El gerente recomendó, además, a los usuarios evitar conversaciones dentro de los buses y mantener el distanciamiento social dentro de las zonas pagas y las paradas.

Pidió encarecidamente a las personas -cuya actividad económica aún no han sido reactivada, es decir que no están dentro del bloque 1 y 2- y deben realizar traslado lo hagan en el horario de 9:00 a.m a 2:00 p.m que es cuando hay menos flujo de pasajeros.

La idea, agregó, es dejar las horas picos para las personas que tienen que trasladarse para sus labores y así evitar la aglomeración de personas.

Dijo que solicitará a la Policía Nacional que refuerce la presencia policial en las zonas pagas como en las principales paradas para garantizar que las medidas se respeten y al mismo tiempo pidió a los usuarios mayor colaboración con los operadores, en vista de que se han registrado incidente de pasajeros molestos porque el conducto le pide que espere el siguiente bus.