La solicitud fue negada por un Tribunal de Apelaciones alegando que en el Centro Penintenciario El Renacer, Guardia no está en hacinamiento y que allí no hay casos de Covid-19

Niega prisión domiciliaria a ex director del PAN, Rafael Guardia

Este martes 9 de junio de 2020, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, negó la solicitud de prisión domicialiaria al exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Guardia.

La instancia integrada por los magistrados Gustavo De Gracia, Greta Marchosky y Adilio González, confirmaron la decisión del Juez de Cumplimiento, James Corro, de negar la solicitud formulada por la Defensa Técnica Particular, representada por Mónica Peralta, de sustitución del cumplimiento de la pena por prisión domiciliaria de Guardia, quien se encuentra recluido en el área verde del Centro de Rehabilitación El Renacer, cumpliendo pena de prisión por los delitos de peculado agravado y blanqueo de capitales.

Los magistrados fundamentaron la decisión de negar la solicitud de prisión domiciliaria, luego de escuchar las argumentaciones tanto de la Defensa Técnica Particular como de la representante del Ministerio Público, la Fiscal, Anilú Batista Carles, señalando que se acreditó que el sancionado está recibiendo dentro del recinto penitenciario, atención básica y el tratamiento médico que requiere.

Además, comprobaron que el sancionado, no está en hacinamiento y que el Centro Penal El Renacer ha tomado todas las medidas de seguridad para evitar contagios de Covid-19 —virus que ha afectado a unos 702 reclusos de otros centros penintenciarios— una muestra de ello es que hasta este momento, El Renacer no cuenta con casos positivos, por lo tanto, no existen motivos que le imposibiliten el cumplimiento de la pena de prisión.

El exdirector del PAN, luego de un acuerdo de pena fue sentenciado por el Juzgado Décimo Quinto del Circuito de lo Penal de Panamá, a la pena principal de 60 meses de prisión, en calidad de autor por los delitos antes mencionados.