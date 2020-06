Gremios le exigen al presidente Cortizo transparencia y adecuado manejo del recurso

Unos 42 gremios empresariales y asociaciones de la sociedad civil organizada de Panamá emitieron este martes un comunicado de prensa donde le exigen al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen "transparencia y eficiencia en el manejo y distribución de los recursos del Estado ante la pérdida de confianza de los panameños para con el sector público".

En la nota organizaciones como Club Rotario de David, Centro de Competitividad de la Región Occidental, Fertica, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas de Chiriquí, Club Kiwanis, Asociación Nacional de Distribuidores de Insumos Agropecuarios, Asociación de Cafés Especiales de Panamá, manifestaron su preocupación porque en efecto "hemos podido comprobar que nos encontramos ante una sensible pérdida de confianza por la percepción de corrupción en la gestión y uso de recursos del Estado, en especial proveniente de entidades muy cercanas al presidente de la República”.

Mediante el documento el cual es apoyado también por otros 21 gremios y las universidades Oteima, Columbus University, Udelas, del Istmo demandan al presidente “cambiar esta tendencia hacia una de alta confianza con acciones contundentes para revertir esta percepción de corrupción que no contribuye a la reactivación y recuperación del país. Nuestras autoridades hoy tienen en sus manos la mayor responsabilidad de aclarar la situación y demostrar un liderazgo que construya confianza y nos guíe con el ejemplo hacia la anhelada senda del desarrollo”.

Estas organizaciones reconocen que la compra y contratación pública es la actividad gubernamental más vulnerable al despilfarro y a la corrupción debido al volumen de flujos financieros que puede generar su estrecha interacción con el sector privado y su complejidad, por ello “demandan mucha transparencia”.

En el escrito sostienen que las compras y contrataciones pueden influir en la eficiencia y eficacia del gasto público al ofrecer una garantía que los proveedores sean seleccionados de forma competitiva y transparente, que se los supervise con igual criterio, que se asegure la calidad y oportunidad de los bienes y servicios adquiridos, “y que la información esté disponible y sea confiable”.

Sugirieron que “la sociedad civil tenga un mayor papel en la supervisión de la compra y la contratación pública que constituye un muy fuerte incentivo para promover la transparencia y la rendición de cuentas a nivel político”.

Por otro lado, en el comunicado también hacen referencia a que la lucha contra la covid-19, no solo es una responsabilidad del Gobierno Nacional, de los políticos o del sector privado. Es una lucha de la sociedad panameña, en general, “por lo que pedimos ejercer la madurez necesaria tomando conciencia de la magnitud de esta pandemia”.

Hicieron un llamado en general al pueblo de "no dejarse llevar por falsas noticias, y no reproducirlas; a ser solidarios; a no ser parte ni avalar actos vandálicos y de violencia entre muchas otras iniciativas de sentido común".

“El permitir a unos sí y a otros no, violar las medidas sanitarias, como avalar reuniones políticas públicas, solo motiva a los panameños a entrar a desobediencia y retar a las autoridades pues no ven en ellos responsabilidad ni la certeza de castigo. Panamá necesita de todos, cooperemos unidos como un solo país, son momentos de elaborar propuestas viables y constructivas y dejar de lado las críticas destructivas que no contribuyen a la solución de los problemas, nuestra obligación es actuar con responsabilidad y alto sentido de Patria”, afirman en el comunicado.