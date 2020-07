Nuevo jefe de misión interino en la embajada de Estados Unidos en Panamá

El jefe de misión interino de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Philip Laidlaw, concluyó, este miércoles 15 de julio su período como encargado de negocios de la misión diplomática estadounidense, informó la embajada.

Laidlaw asumirá una nueva posición como consejero político para el Comando de Operaciones Especiales de EEUU en Florida.

La embajada de EEUU en Panamá dará la bienvenida a su nuevo ministro consejero, Stewart Tuttle, quien asumirá las funciones de jefe de la misión diplomática hasta la llegada de un nuevo embajador. Su llegada está agendada para agosto próximo. En el interín, la embajada estará bajo el liderazgo de Ryan Rowlands, como jefe de misión interino.

"Si bien no he podido disfrutar mucho de los hermosos paisajes de Panamá en esta breve estadía, sí he podido experimentar de primera mano la esencia de la fuerte amistad entre Panamá y los Estados Unidos. Me han inspirado los valores que nos unen, y nuestro compromiso mutuo de trabajar juntos en preservar esos valores y hacer de la región un lugar más seguro", declaró el jefe de misión Laidlaw.

Laidlaw estuvo al frente de la embajada en Panamá durante seis meses, en los difíciles momentos del brote de covid-19, salvaguardando el bienestar de los ciudadanos estadounidenses en Panamá, y apoyando los esfuerzos de Panamá para manejar la crisis sanitaria.

El diplomático dijo estar orgulloso del apoyo que han ofrecido a Panamá en este tiempo, incluyendo más de un millón de dólares en asistencia relacionada a salud, desde mascarillas para los trabajadores en primera línea hasta asistencia institucional para reforzar la capacidad del sistema de salud.

"Este apoyo ha logrado un alivio a corto plazo y dará resultados que beneficiarán a los panameños por muchos años más", precisó.