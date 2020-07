Regresa el polvo del Sahara a Panamá

Panamá vivirá una segunda ola de polvo del Sahara. El tránsito de este fenómeno atmosférico se dará en pequeñas partículas, reveló, Carlos Rumbo Peréz, director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a través de su cuenta de Twitter y, será hasta el 17 de julio.

La Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. prevé que para mañana, jueves (16 de julio), se registre una mayor concentración, por lo que recomienda a los asmáticos y alérgicos evitar exposición.

"El uso de mascarillas es fundamental ya que evita que las partículas ingresen a su nariz o boca, de igual manera se sugiere mantener constante limpieza en el entorno en el que está realizando sus actividades", expresó el director del Sinaproc.

Destacó que "lo importante es no alarmar a la población, ya que este es un fenómeno que anualmente registramos entre junio y agosto en la región, no obstante, pedimos a las personas tomar algunas medidas como mantener el uso de mascarilla, gafas y mantenerse en su hogar, si no requiere salir".

Director del Sistema Nacional de Protección Civil

Primera paso

El pasado mes de junio, Etesa informaba sobre la presencia del polvo del Sahara en suelo panameño.

En ese momento, la meteoróloga Elicet Yañez de Hidrometeorología de Etesa, anunciaba que la presencia del polvo solo estaría presente en el transcurso de la mañana del 23 de junio y progresivamente iría desapareciendo con el trascurso de las horas.

"En Centroamérica tendrá mayores afectaciones. En Panamá las concentraciones son bastantes bajas y hemos tenido un efecto de bruma o calima", indicó Yañez.

El polvo de Sahara estaría alrededor de una semana a lo largo de la cuenca del Caribe, pero en Panamá va a ir disminuyendo en menos tiempo, según la meteoróloga.

Yañez explicó que el fenómeno atmosférico se trataba de grandes masas de polvo generadas en África que son arrastradas por los vientos alisios sobre el océano Atlántico, y que luego llegan a la cuenca del Caribe.