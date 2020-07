Cuarentena: una medida que desata opiniones encontradas

El gobierno no ha perdido el control de la pandemia, pero la hubiese manejado mejor con la implementación de los lineamientos que acordó la comisión de alto nivel

Domingo Moreno. Médico Es ginecólogo obstreta. Dirigente de la Comisión Médica Negociadora Nacional y miembro de la comisión de alto nivel que analiza la transformación de la salud pública.

El Minsa ha decretado cuarentena total sábado y domingo, ¿cómo evalúa la medida?

El fenómeno que ocurre en Panamá no es diferente a lo que pasa en otros países, indudablemente que Latinoamérica y Estados Unidos son el epicentro de la pandemia en estos momentos. Los sistemas sanitarios a nivel mundial han sido sometidos a pruebas, y no cabe duda de que hasta los países con mejores sistemas sanitarios han sucumbido ante la presión de la pandemia. Para el continente americano es la primera vez que se vive un episodio de esta magnitud provocado por un virus, sin embargo, hay países, como Costa Rica, que están dando ejemplo de decisiones sanitarias oportunas. Panamá ha resistido, pero es muy importante que las decisiones se tomen de manera integrada tanto por el Ministerio de Salud, como por la Caja de Seguro Social. Es importante una coordinación y una comunicación efectiva en estos momentos para aguantar la expansión de la pandemia.

Médicos especialistas solicitaron una cuarentena total por 15 días, ¿considera que es factible aplicar una medida así a estas alturas de la crisis?

La Organización Mundial de la Salud como la Organización Panamericana de la Salud han dicho que para poder manejar las pandemias debemos contar con cuatro elementos fundamentales: uno de esos elementos es la confianza de la ciudadanía hacia las autoridades que están al frente de la crisis y las autoridades tienen que estar bien coordinadas para dar órdenes apropiadas y oportunas; la información sobre los casos tiene que se oportuna y con transparencia, que es el otro elemento clave en esta lucha. El tercer elemento es que hay que consultar mucho a los especialistas involucrados en una pandemia, incluso a los sociólogos y psiquiatras, porque la parte de la salud mental es importante. En el aspecto económico y social es fundamental que el gobierno garantice el acceso a la alimentación, y si las personas dejaron de laborar hay que garantizar un bono que cubra las necesidades de las familias.

El incremento sostenible de los casos de covid-19 ha generado diversas opiniones y análisis. ¿Cual es su análisis de esta realidad?

La información que se dio al principio fue muy errática, inconsistente, se bajó la guardia un poco y la comunidad también contribuyó al relajar los mecanismos de seguridad sanitaria que tomaron las autoridades de Salud. Una sociedad que no siente que está debidamente dirigida por las autoridades, y con informaciones no muy claras, termina contribuyendo al incremento de los casos.

¿Siente que el gobierno ha perdido el control de la situación?

El gobierno no ha perdido el control, sin embargo, si el gobierno hubiese coordinado el sistema de salud como lo planteó la comisión de alto nivel y como está establecido en la Constitución y en la Ley 51 de la Caja de Seguro Social, hubiese podido responder de una mejor manera a la crisis. Se han tomado decisiones no muy acertadas, como atender pacientes de covid-19 en el Complejo Metropolitano de la Caja de Seguro Social. Evidentemente, también hay cosas oscuras y lamentablemente la corrupción galopa como un mal virus, pero todavía no ha perdido el control y puede mejorar la situación si empieza una estructuración comunitaria, utilizando las juntas comunales y los comités de salud que ayuden en el cumplimiento de las medidas sanitarias.

Evidentemente estamos ante una crisis de salud inédita por tratarse de un virus nuevo. A su juicio, en qué hemos fallado más, ¿como sociedad, como gobierno o como comunidad científica?

Ha habido fallas de parte y parte, comenzamos bien, pero al principio se falló mucho en la cantidad de pruebas que se realizaban al no contar con la cantidad de insumos necesarios, y después de haber detectado los contactos de las personas positivas, faltó la trazabilidad en las comunidades. También faltó, al principio, equipo de protección personal y el personal de salud estuvo corriendo mucho riesgo. Faltaron insumos e infraestructura hospitalaria para tener exclusivamente pacientes positivos, esto último ocasionó que se descuidara un poco la atención de los enfermos de otras patologías. Esta pandemia es netamente un problema de salud pública y nosotros por muchos años no hemos hecho promoción en materia de salud pública y le hemos dado prioridad a la medicina curativa, más que a la promocional y preventiva. Allí hemos fallado, especialmente los regentes del Ministerio de Salud y de la Caja de Seguro Social.

En temas de salud debemos escuchar más a los médicos y científicos que a los políticos. Si ellos han propuesto 15 días más de cuarentena, sus razones tendrán

Geraldine Emiliani. Psicóloga Psicóloga clínica y terapeuta familiar y de parejas. Especialista en peritajes psicológicos.

El Minsa ha decretado cuarentena total sábado y domingo, ¿cómo evalúa la medida?

Todo lo que pueda controlar el virus, que pareciera se propaga cada día más, me parece una medida acertada. En España e Italia la cuarentena rigurosa ayudó a controlar la pandemia y la población colaboró de manera disciplinada. Hay que tomar en consideración que hay un sector de la población que sigue sin ningún problema las indicaciones sanitarias de emergencia, en cambio otros protestan por la cuarentena. A los sectores que les cuesta atender el llamado de atención de las autoridades es por diversas razones: en el aspecto psicosocial hay a quienes le es difícil seguir indicaciones de las autoridades, desafiándola siempre simplemente porque se trata de una autoridad; en este sentido podría mencionar al sector de los jóvenes adultos. Por otro lado está el sector de los que hacen caso omiso, hacen fiestas, salen sin necesidad, no guardan distanciamiento físico, no usan mascarillas. Y hay quienes reclaman su derecho ciudadano de libertad. ¿Quién nos entiende?

Médicos especialistas solicitaron una cuarentena total por 15 días, ¿considera que es factible aplicar una medida así a estas alturas de la crisis?

En temas de salud debemos escuchar más a los médicos y científicos que a los políticos. Si ellos han propuesto 15 días más de cuarentena, sus razones tendrán, y me parece que con esa cantidad de días es suficiente para bajar los índices altísimos de contagio. Entiendo, por otra parte, que el pueblo con necesidades elementales no aguanta económicamente tantos días sin trabajar. Por eso los subsidios del Estado son necesarios para las familias. Y, si se diera dicho confinamiento, el gobierno debiera aplicar un bono por $500 al menos por un mes, teniendo en cuenta que el promedio de miembros de una familia es de 8 personas; así evitarían salir a la calle a buscar el sustento. En el mismo orden considero que entre los científicos es necesario ponerse de acuerdo con las medidas de control, pero hay opiniones encontradas entre los profesionales de la salud; unos apuestan por el confinamiento y otros por aislar a los positivos y a sus contactos. Por otro lado, es que si hay un nuevo confinamiento el Estado perderá ingresos por la falta de recaudación de impuestos. Por donde uno lo vea, este virus llegó para complicarnos la vida.

El incremento sostenible de los casos de covid-19 ha generado diversas opiniones y análisis. ¿Cual es su análisis de esta realidad?

Las estadísticas son números que no se pueden discutir. Si crece el número de contagiados y muertos, hay que buscar soluciones claras, precisas y eficaces para evitar el crecimiento de la pandemia. Pero de nada ayuda el relajamiento e indisciplina de algunos sectores de la ciudadanía. Ese creerse que todo lo tienen a su favor. Una especie de autoestima panameña mal concebida.

¿Siente que el gobierno ha perdido el control de la situación?

Sin afán de criticar, creo que no ha tenido ni tiene el control de la situación, en parte por lo novedoso de la pandemia y además por no contar con los recursos hospitalarios adecuados. Me parece que el problema surgió al comienzo de la pandemia. Hubo voces asesoras de profesionales de la salud en el equipo anterior del Minsa que llegaron a confundir y no prestarle importancia a la magnitud de esta tragedia. Y, por otro lado, una gran falta de credibilidad de sectores de la población en todo lo que hace el gobierno de turno.

Evidentemente estamos ante una crisis de salud inédita por tratarse de un virus nuevo. A su juicio, en qué hemos fallado más, ¿como sociedad, como gobierno o como comunidad científica?

Como sociedad hemos fallado en la falta de disciplina, casi anárquica en algunos sectores. No se obedecen las normas dadas. Y para rematar sacan hasta videos burlándose de la autoridad con fiestas no permitidas. Luego la improvisación que caracteriza a nuestra cultura y que abarca al gobierno con ciertas figuras que empezaron a surgir con la idea de hacerse dinero con ciertas compras de máquinas y de insumos necesarios para combatir esta pandemia. Como siempre, el juega vivo de la corrupción. En cuanto a la comunidad científica, la falta de un criterio consensuado, claro y práctico puede haber afectado los protocolos de defensa del virus. Aunque aquí hay que aceptar que por ser algo inédito y sorpresivo, se tardó en responder con más eficacia.