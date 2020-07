Tras masacre en Colón, juventud exige justicia y al Gobierno acciones ante la violencia

Con el hastag #JusticiaParaLos7 diversos grupos juveniles de la provincia de Colón se unieron para exigirle a las autoridades locales y el Gobierno Nacional, un plan de acción para erradicar la violencia, luego de que este fin de semana siete jóvenes y adolescentes fueron masacrados y sus cadáveres encontrados en un búnker, en Espinar.

Mediante un video colgado en redes sociales, la juventud colonense de diversas etnias y organizaciones agrupadas en la Fundación Contra Peso alzó su voz pidiendo paz, para que ese tipo de actos que han consternado a la provincia y al país, no vuelvan a ocurrir. Estos rechazan y condenan todo tipo de violencia e intolerancia.

"Colón no tiene bibliotecas públicas, no hay museos, no hay estadios, gimnasios, ni piscinas públicas, además tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil del país; no hay espacios de convivencia, ni planes y proyectos enfocados en el desarrollo humano" Milagros Hernández, Fundación Contra-Peso

La Fundación, que divulga a través de trabajos audiovisuales los problemas de la provincia, pide a las autoridades una unión para crear tomen medidas no solo de prevención de la violencia, sino también para promover una cultura de paz.

"Es un hecho lamentable que nos indigna. Y nos indigna aún más que las autoridades no se hayan pronunciado al respecto. Si bien es cierto, las entidades competentes deben hacer las investigaciones para hallar a los culpables, pero también es cierto que les corresponde al Gobierno Nacional y al gobierno local de Colón pronunciarse con acciones concretas para que esto no vuelva a ocurrir", comentó a La Estrella de Panamá, Milagros Hernández, una de las integrantes activas de la Fundación Contra-Peso.

"Este acontecimiento evidencia la falta de un plan de seguridad en un sistema que estructuralmente está corrompido. Necesitamos que se invierta en deporte, educación, cultura y ciencia como vehículos para erradicar por completo la violencia, pero eso no ha sucedido hasta el momento y para muestra un botón", indicó Hernández que denunció el abandono absoluto en el que se encuentra la provincia atlántica.

"Colón no tiene bibliotecas públicas, no hay museos, no hay estadios, gimnasios, ni piscinas públicas, además tenemos la mayor tasa de desempleo juvenil del país; no hay espacios de convivencia, ni planes y proyectos enfocados en el desarrollo humano de las juventudes, eso provoca que muchos sean víctimas de violencia. Esto no es culpa de la población, esto es culpa de un sistema racista y excluyente que se ha encargado de promover la desigualdad en este territorio. Nos preocupa la situación porque hasta el momento no se ha presentado para Colón un plan concreto", sentenció Hernández.

La joven explicó que los grupos de la provincia realizarán acciones puntuales como: solicitar un diálogo con las autoridades nacionales y locales, para que presenten los planes que tienen para Colón en tema de paz y el desarrollo humano de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

"Estaremos vigilantes como ciudadanos y ciudadanas comprometidas para que haya justicia para los adolescentes y jóvenes colonenses que fueron masacrados", afirmó.

Además de la Fundación, la propuesta juvenil de paz es apoyada por The Alpha & Olympus, Hearth, Los Imparables, la Asociación Biológica de Panamá y también miembros de comunidades y grupos de afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, árabes y asiáticas.

"Ha sido una oportunidad de unirnos para enviar un mensaje claro a la nación de que las juventudes colonenses somos agentes de paz y no estamos como espectadores", comentó la joven.