Sinaproc comprará 32 mil oxímetros; estos son los precios recibidos

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) comprará 32 mil oxímetros de dedo que se incluirán en los kits “Protégete Panamá”.

La adquisición de estos equipos tiene el objetivo de contribuir a brindar a la población una atención integral y oportuna, bajo las circunstancias actuales con motivo de la pandemia de covid-19.

La situación actual, hace necesario obtener equipos para afrontar la atención de los pacientes covid-19, así como de patologías no relacionadas con el covid-19, las cuales se siguen suscitando.

Las autoridades sanitarias en diversos países han hecho énfasis en la importancia de tener controlados los niveles de oxígeno en la sangre cuando se sospecha o se tiene confirmado el contagio por SARS-CoV-2.

Desde el 24 de julio, las autoridades de salud empezaron a entregar el kit Protégete Panamá como parte de la nueva estrategia para el combate a la covid-19 en el país. Con el kit se trata de que cada uno de uno de los pacientes que cumple su cuarentena tengan los medicamentos requeridos para el combate al virus.

“Los oxímetros son dispositivos que permiten al médico conocer de manera rápida si el aparato respiratorio de un paciente está cumpliendo con la función de tomar oxígeno del ambiente para llevarlo al resto de los tejidos del cuerpo”.

REYNALDO CHANDLER

MÉDICO NEUMÓLOGO

El kit Protégete Panamá contiene, gel alcoholado, mascarillas, un instructivo sobre el uso del contenido de la bolsa y la manera en cómo utilizarlo, así las acciones mínimas para el combate al covid-19, además incluye un oxímetro (medidor de oxígeno en la sangre) de uso sencillo, analgésicos, antihistamínicos, Ivermectina y multivitaminas.

El Sinaproc advirtió que la elegibilidad de la cotización recibida será, en primera instancia, de acuerdo al término de entrega.

La entidad aceptará las propuestas que propongan cantidades menores a las requeridas a fin de garantizar obtener los equipos en disponibilidad inmediata de los proponentes. Las autoridades podrán seleccionar cotizaciones de distintos proveedores según el precio ofertado, del menor al mayor, hasta cubrir la necesidad total de lo solicitado. El tiempo de entrega será factor determinante para la toma de decisiones.

Las propuestas presentadas van desde $7.95 la unidad hasta $216 la unidad, según reveló el Sinaproc en el portal de panamacompra. (Ver los precios de cada una de las propuestas en el cuadro).

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, el pasado martes, se quejó que las propuestas que habían presentado las empresas para la venta de oxímetros eran “extremadamente altas”.

El ministro aseguró que las empresas que postularon para ofrecer el oxímetro presentaron ofertas elevadas, por lo que los exhortó a “ponerse las manos en el corazón” y recomendó nuevas ofertas.

Los informes del Sinaproc, publicados en panamacompra detallan que dependiendo de sus necesidades y en aras de obtener un precio justo y razonable, se reserva el derecho de poder solicitar mejoras de precio a aquellos oferentes que hayan presentado cotizaciones elegibles. El oferente que tenga a bien y esté de acuerdo en realizar mejoras en el precio, deberá presentar su nueva cotización por escrito. En caso de que, cumplido el plazo, el oferente no presente formalmente su nueva cotización, se entenderá que no realizará mejoras en el precio. De acuerdo con la mejora de precio la entidad valorará, previo análisis de ésta, aumentar la cantidad adicional del insumo que adquirirá a razón de la mejora.

El Sinaproc hizo pertinente aclarar que esta invitación a “cotizar”, no es un procedimiento de selección de contratista o acto público propiamente tal; esto no significa que no esté amparada en la Ley de Contrataciones Públicas.

El fundamento legal de esta invitación encuentra su génesis en el artículo 79 Texto Único de la Ley 22 de 27 de junio de 2006, ordenado por la Ley 61 de 27 de septiembre de 2017, que establece el “Procedimiento especial de adquisiciones de emergencia”.

El Sinaproc ha realizado las coordinaciones necesarias con la Contraloría General de la República, para que se fiscalice el proceso de compra a través del control previo que ejerce a fin de que se garanticen adquisiciones bajo un precio justo y razonable.

Reynaldo Chandler, Neumólogo del Ministerio de Salud, explicó que los oxímetros son dispositivos que permiten al médico conocer de manera rápida si el aparato respiratorio de un paciente está cumpliendo con la función de tomar oxígeno del ambiente para llevarlo al resto de los tejidos del cuerpo.

Este equipo posee una pantalla en donde se pueden verificar los valores de saturación de oxígeno del cuerpo y también observar los valores de la frecuencia cardíaca, subraya Chandler.

Según Chandler en la República de Panamá, a nivel del mar deberíamos tener valores de saturación de oxígeno cercanos a 95% o más, que son considerados normales y mencionó que cuando el paciente mantiene valores por debajo del 93% resulta un signo de alarma temprano y se debería llevar a consulta para decidir si necesita utilizar oxígeno dentro de un hospital.