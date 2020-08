Gobierno evaluará si adelanta la fecha de reapertura

Luego de cinco meses del cese temporal por la crisis sanitaria producida por covid-19 en la mayoría de las actividades económicas del país, el Gobierno verificará si es posible adelantar las fechas de reapertura.

Este domingo, mediante el Cámara Opina, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) solicitó a las autoridades acortar las fechas previstas en el recién anunciado "Plan Actualizado de Reapertura Nacional-Provincial", para que este sea ejecutado en septiembre próximo.

Ante la petición de la CCIAP, el titular del Ministerio de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, pidió este lunes en Telemetro tener "paciencia", pues ya se puede ir viendo una hoja de ruta. "Vamos a seguir revisando los indicadores de salud y si es posible adelantar o no, no queremos volver a la situación de junio - julio, queremos que la apertura se gradual y para todos, no solo los comerciantes sino la ciudadanía en general", afirmó.

Martínez, quien se recuperó de covid-19, reiteró que la reapertura tiene que llevarse a cabo de forma muy responsable y gradual, para que sea segura.

"Entendemos perfectamente y ojalá puedan levantar la mayor cantidad de contratos suspendidos", destacó el responsable del MICI.

Mediante el Decreto Ejecutivo 500 del 19 de marzo, el Gobierno Nacional ordenó el cierre temporal de establecimientos comerciales y de empresas de personas naturales o jurídicas en todo Panamá, el cual se hizo efectivo desde el viernes, 20 de marzo.

El decreto solo exceptuaba a la cadena de producción de distribución, venta de alimentos y comercialización, como plantas de alimentos, supermercados, abarroterías, empresas de empaque y envase de alimentos.

Desde entonces solo han entrado en operación de un total de seis bloques, dos y recientemente actividades puntuales como salones de belleza, barberías, salas de venta de automóviles nuevos y las oenegés.