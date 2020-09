Ministra de Gobierno dice que destituirá al funcionario que esté en actividades ilícitas

Janaina Tewaney Mencomo, titular del Mingob (c) informó a los gobernadores del país que destituirá a quienes estén en actos ilícitos.

"El gobernador que no represente la visión el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, o del Órgano Ejecutivo puede ser libremente destituido. La constitución es muy clara y su mandato establece que el gobernador representa al Presidente en provincia y es un funcionario de libre nombramiento y remoción", sentenció este jueves la titular del Ministerio de Gobierno (Mingob), Janaina Tewaney Mencomo.

Las declaraciones se dieron durante una reunión con los gobernadores en el salón de la Nacionalidad del Ministerio, según recoge un comunicado de prensa de la institución.

La representante del Mingob, destacó que la misión de su ministerio es apoyar al Gobierno Nacional en todo lo relativo a la gobernanza y la política del Órgano Ejecutivo en las provincias; por ello, la reunión es para que todos los gobernadores estén alineados en la visión del desempeño de los cargos públicos en beneficio de los panameños.

Tewaney Mencomo dijo que "no me temblará la mano para destituir no solo a los gobernadores, sino a cualquier funcionario del Ministerio de Gobierno que ande en actos ilícitos, corrupción o actividades ilícitas".

La postura de la ministra surge a raíz de la detención y destitución del gobernador de Guna Yala, Erick Martelo, luego de que este 15 de septiembre estamentos de seguridad encontraron 79 paquetes de presunta sustancias ilícitas en el vehículo donde viajaba esté junto con un conductor.

Este miércoles, 16 de septiembre, la jueza de garantías, Diana García, ordenó detención provisional del exgobernador Martelo.