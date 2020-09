Minsa autoriza reactivación desde el 28 de septiembre sin paseos a playas ni ríos

Los paseos familiares a playas y ríos aún no están autorizados por las autoridades del Minsa.

Inicialmente el cronograma contemplaba el esparcimiento familiar en playas y ríos, pero la Resolución 902 del 24 de septiembre, no lo establece.

El Ministerio de Salud (Minsa) mediante la Resolución 902 del 24 de septiembre, publicada este viernes en la Gaceta Oficial 29121-A, que autoriza la reactivación, operación y movilización de algunas actividades; sin embargo, todavía están prohibidos los paseos familiares a playas y ríos.

La reapertura de este lunes es para el comercio al por menor, los restaurantes y fondas con personas, servicios profesionales por abrir, los administrativos y generales, la aviación doméstica nacional y las carreras de caballo sin público en el Hipódromo Presidente Remón, como lo habían anunciado previamente.

No obstante, el cronograma de reactivación contemplaba los paseos familiares a playas y ríos; no osbtante, no aparecen en la citada Resolución.

Las autoridades siguen vigilantes del comportamiento epidemiológico de covid-19, luego que en el país la pandemia ha cobrado la vida de 2,297 personas en el país, afectando directamente a un acumulado de 108,726 personas hasta este 24 de septiembre, según datos estadísticos del Minsa.