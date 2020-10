Minsa promueve el uso de hidroxicloroquina en pacientes afectados por la covid-19

El titular del Minsa, Luis Francisco Sucre aseguró que hasta la fecha "no ha recibido ni un solo reporte de que haya provocado ningún tipo de afección grave"

El titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Francisco Sucre alentó a los médicos del país a utilizar la hidroxicloroquina, en el tratamiento de pacientes afectados por la covid-19, luego de la entidad prohibió su uso en mayo y posterior autorización en julio.

Sucre manifestó este viernes a un grupo de periodistas su punto de vista sobre la hidroxicloroquina: "Nosotros aquí en Panamá la hemos utilizado también, incluso para el tratamiento de la malaria y hasta ahora el Ministerio de Salud no ha recibido ni un solo reporte de que haya provocado ningún tipo de afección grave en nadie (...) seguimos alentando a los médicos que utilicen la hidroxicloroquina, no hay por qué no utilizarla , siempre y cuando se haga en los siete primeros días de la enfermedad que es lo que hemos estado recomendando".

La promoción que destaca el ministro surge cinco días después de la revelación del "Informe de situación N°33 COVID-19 de Panamá", que hizo la Organización Panamericana de la Salud (OPS), donde señala que tres estudios demostraron que este medicamento no reduce significativamente el riesgo de infección.

En su informe final, la OPS destaca que la seguridad de las personas debe ser un objetivo prioritario en su atención; y recomienda que que este medicamento, en combinación con la azitromicina, debe ser utilizado únicamente en un marco investigativo en el contexto de ensayos clínicos aleatorizados que evalúen su seguridad y eficacia y que estén debidamente registrados, aprobados y que sean éticamente aceptables.

"La búsqueda de una terapia farmacológica eficaz, la cloroquina y la hidroxicloroquina han sido el foco de una enorme atención pública... la OPS/OMS advierte sobre los potenciales efectos de cardiotoxicidad, miopatía y retinopatía, y que, por tanto, su uso indiscriminado sin supervisión médica puede exponer a la población a efectos adversos graves para la salud", señaló en el documento la OPS.