"Usted puede ser el presidente del país más grande del mundo y, sin asco, el virus penetra", Cortizo

Al recordar que el país va para un mes desde que se inició el proceso de apertura de actividades económicas, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que "este virus no tiene compasión con nadie, usted puede ser el presidente del país más grande del mundo y el virus, sin asco, penetra".

Las declaraciones de Cortizo se dieron en el cierre de la gira que dio en la provincia de Colón, este viernes, donde residentes de La Encantadita, Río Indio, Piloncito y Miguel de la Borda, acudieron a recibir distintos beneficios de parte del Gobierno.

El presidente, admitió que desde el inicio de esta pandemia, ha enfrentado el miedo y todavía, pese a los recelos, lo va a seguir enfrentando.

Además, comentó que la actual etapa que vive el país podría ser la "más crítica", por lo que recomendó no dejar de "cuidarnos". "De eso se trata, de estar unidos contra el virus, pero también significa que no usar mascarilla es señal de indiferencia, es jugar muerto, es ser aliado del virus y de las funerarias", resaltó el mandatario.

Y añadió que "aunque no sea perfecto, tienen un presidente comprometido con Panamá y comprometido, especialmente, con la gente más necesitada de este país".

Cortizo reiteró que son los representantes del Gobierno los que agradecen al pueblo que les permitan en este tiempo, con todos los problemas que afronta desde el punto de vista de la recaudación de ingresos corrientes, dar la cara a la gente y decirles que "tienen un gobierno amigo, que se está fajando".

Advirtió que hay algunas provincias que están repuntando. "Ojo, Herrera, cada provincia, cada persona, tiene que cuidarse. La autodisciplina en esta batalla es fundamental: no hay margen para bajar la guardia, no podemos jugar muerto".

"No me voy a cansar de cerrar en cada lugar que visite con este mensaje, porque tenemos que cuidarnos nosotros mismos, porque el gobierno no puede tener un funcionario al lado de cada ciudadano", indicó.

"Ánimo, nosotros seguimos peleando, porque todos somos panameños, como aquí, que nos acompañan representantes de corregimiento de otros partidos, diputados de otros partidos, como Nelson Jackson Palma, que es CD, que es mi amigo, porque su partido y mi partido no están por encima de Panamá", concluyó.