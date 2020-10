Cuatro partidos podrían entrar en escena en las elecciones de 2024

Los colectivos políticos que participaron en las elecciones de 2019, llegaron con una membresía total de 1,4 millones de simpatizantes. Archivo | La Estrella de Panamá

Cuatro partidos políticos buscan consolidarse para las próximas elecciones y competir frente a los cinco legalmente constituidos.

Cada uno ha salido a cazar a sus adeptos o simpatizantes, luego que el Tribunal Electoral (TE) desde el lunes 17 de agosto autorizara todos los trámites que estaban pendientes a causa de la pandemia por covid-19.

El Decreto 32, publicado el viernes 14 de agosto en el Boletín Electoral 4717, establece el reinicio del servicio de inscripción de adherentes en partidos políticos en formación y partidos políticos legalmente constituidos.

DATOS ELECTORALES

El Código Electoral dicta las pautas para los partidos políticos

39 mil firmas necesitan los partidos políticos en formación para constituirse en partido legal.

2% La cifra anterior representa el 2% de los votos válidos en las elecciones de mayo de 2019, según se establece en el Código Electoral.

5 son los partidos legalmente constituidos y reconocidos por el TE.

El TE informó que después de emitir la resolución de reconocimiento como partido político en formación, el partido Realizando Metas (RM) cumplió con el requisito de abrir una cuenta corriente temporal única de formación, en el Banco Nacional de Panamá, tal como establece el artículo 72 del Código Electoral.

Además de Realizando Metas, ahora existen como partidos políticos en formación, ya que cumplieron con la apertura de su cuenta bancaria y que están en capacidad de reiniciar sus inscripciones: Unión Nacional Independiente (UNI), Partido Alternativa Independiente Social (PAIS) y el Movimiento Otro Camino (Moca).

A estos se suma el Frente Amplio por la Democracia que ya presentó su memorando para ser acogido como colectivo en formación.

Para que los partidos políticos en formación sean reconocidos, como establece el Código Electoral, deben recolectar como mínimo 39 mil 296 firmas, según establece el decreto N° 35 del 5 de julio de 2019 . Esto corresponde a un 2% del total de votos válidos emitidos en las recientes elecciones generales. Eso representaría que deben registrarse por lo menos siete adherentes en el 40% de los distritos en todo el país.

Los siete colectivos políticos que participaron en las elecciones de mayo de 2019, llegaron con una membresía total de 1,4 millones de simpatizantes.

hasta el momento, según información del TE, PAIS ha logrado convencer a 38,290; UNI a 13,500; RM a 7,343 y Otro Camino a 4,139.

Luego de reunir la cuota de inscripción, los partidos políticos deberán celebrar la convención constitutiva en la cual deberán aprobarse en forma definitiva nombre, distintivo, estatuto, declaración de principios, programas y bandera, y se designarán los primeros directivos y dignatarios nacionales del partido. Una vez celebrada la convención constitutiva, se le solicitará al Tribunal Electoral declare legalmente constituido el partido.

“Panamá se encuentra en un proceso de recomposición de sus fuerzas políticas, con la creciente pérdida de representatividad de los partidos políticos tradicionales, dentro de un escenario de crisis económica y social al que no han podido ofrecer respuestas, y del que son cómplices directos, por lo que han profilerado propuestas que intentan llenar ese vacío político”, aseguró Richard Morales, politólogo y docente.

Agrega Morales “en la medida en que los nuevos partidos no ofrezcan un contenido distinto, es decir propuestas que ataquen la raíz de los problemas, más allá de nuevas caras que defienden los mismos intereses de siempre, están condenados a volverse obsoletos, antes incluso de terminar de formarse”.

Recolección de firmas

El TE utiliza un sistema biométrico para la identificación ciudadana, primero a través de la huella dactilar y luego con la biometría facial, y de esa forma agilizar los trámites de inscripción.

Los cuatro partidos políticos han recibido capacitación para la inscripción de adherentes.

A raíz de la pandemia, la institución adoptó diversos procesos tecnológicos para garantizar un buen servicio y evitar contagios de la covid-19 por causa de aglomeraciones.

El Movimiento Otro Camino (Moca) que preside el abogado Ricardo Lombana, excandidato presidencial por libre postulación, es uno de los partidos en formación que espera consolidarse para las próximas elecciones.

En octubre de 2019, tras una intensa gira de consultas con activistas de todas las provincias, se anunció al país la decisión del Movimiento Otro Camino de convertirse en partido político por varias razones como, por ejemplo, la desigualdad de condiciones para competir, el desgaste que produce la recolección de firmas y el poco tiempo para organizarse desde que se obtienen las candidaturas.

El partido en formación asegura que son una expresión transversal de valores, principios y propuestas que “estamos dispuestos a compartir y coordinar con otros movimientos, asociaciones o partidos políticos”.

Otro que también va por el mismo camino es la Unión Nacional Independiente (UNI), del empresario Iván Blasser, y el Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), del abogado José Antonio Álvarez.

Partidos políticos no utilizan $70 mil en subsidio electoral

Los partidos políticos Revolucionario Democrático, Popular, Molirena, Panameñista y Cambio Democrático en el quinquenio 2014-2019 no utilizaron $70 mil de los $41 millones que se destinaron para subsidio poselectoral, según se detalla en un informe del financiamiento político poselectoral.

El dinero fue depositado en la cuenta de Capacitación del Tribunal Electoral, ya que según el artículo 196 del Código Electoral, la misma será destinada a contribuir al financiamiento de actividades de capacitación política con entidades organizadas de la sociedad civil.

El informe detalla que el entonces Partido Popular fue el que menos dinero utilizó. De los $3,5 millones no utilizó $41 mil. Le sigue Cambio Democrático, que de un presupuesto de $11 millones dejó de utilizar $11 mil. El PRD no utilizó $8 mil de sus $12 millones de presupuesto. Y Molirena no utilizó mil de los $4 millones.

El informe destaca que los partidos políticos obtuvieron una ejecución financiera del 99%.