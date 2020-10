Diputado del oficialista Molirena pide al presidente atender falta de agua potable en el corregimiento de Chilibre

El diputado suplente del oficialista Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Rolando Rodríguez solicitó al Presidente de la República Laurentino Cortizo visitar el corregimiento de Chilibre y ventilar la grave situación que enfrentan diversas comunidades del sector debido a la falta de agua potable.

“El corregimiento donde está la más importante planta potabilizadora del país tiene alrededor de 50 comunidades y más de 25 alrededor de la planta y no cuenta con el vital líquido, una situación que viene de arrastre y necesita solución definitiva”, afirmó Rodríguez.

Según el dirigente político, desde las pasadas administraciones hay un proyecto denominado “Anillo Hidráulico Panamá Norte", y el único corregimiento que no está incluido es Chilibre.

“Señor Presidente de la República, Chilibre tiene la vaca, la cuida, la ordeña y otros se toman la leche”, dijo de manera coloquial el diputado, haciendo alusión a que Chilibre tiene la planta potabilizadora, pero no el servicio de agua potable.

Explicó que la planta de Chilibre produce más de 200 millones de galones de agua al día y es justo que este corregimiento sea incluido en el proyecto "Anillo Hidráulico Panamá Norte", con el cual se espera una inversión de 88 millones de dólares.

“Somos (100 %) por ciento cuenca hidrográfrica y Chilibre no recibe ningún beneficio, no recibe ningún incentivo, no hay ningún tipo de desarrollo, a pesar de que la ACP habla de proteger e incentivar la cuenca, nada permea para este corregimiento que solo pide, por derecho propio, agua potable”, sostuvo Rodríguez.

Señaló que urge un estudio que permita contemplar tanques de almacenaje, plantas de bombeo y una sólida red de distribución que logre finalmente brindar el servicio del vital líquido que por tantos años ha estado reclamando el corregimiento de Chilibre.

Rodríguez agregó que aspira que la administración de gobierno liderada por el Presidente Cortizo, tome las riendas de las necesidades de este pueblo, tan noble y haga partícipe al corregimiento de Chilibre del millonario proyecto “Anillo Hidraulico Panamá Norte,” y así empoderar a los chilibreños de su bienestar y desarrollo.