Vamos a promover un llamamiento a una asamblea constituyente, para cambiar constitucionalmente este país

El Partido Alternativo Independiente Social (PAIS) se convirtió en el primer colectivo en formación que completó el 2% de los inscritos en el Padrón Electoral. Así comienza su ruta como nueva alternativa política para las elecciones de 2024.

José Alberto Álvarez dirigió el Colegio Nacional de Abogados (CNA). Archivo | La Estrella de Panamá

El paso a seguir es elegir a los delegados este mes de noviembre y para enero de 2021 realizar la convención constitutiva y finalizar el proceso que exige el Código Electoral.

La bandera del nuevo colectivo estará basada en reformar la Constitución Política y evitar la reelección, corrupción partidista. José Alberto Álvarez habla de su proyecto partidista y cómo será diferente a la oferta electoral vigente.

¿Qué es lo que le entregó el Tribunal Electoral?

Nos certificó dos cosas. Lo primero que logramos los inscritos a nivel nacional, la cifra mínima de 39,482 firmas. Lo segundo es que logramos la representación geográfica al 100%. Es decir, estamos en todos los circuitos, comarcas y provincias.

Con la certificación que entregó el Tribunal Electoral, ¿cuál es el siguiente paso?

Debemos elegir a nuestros delegados electorales, lo que se desarrollará a finales de noviembre. Después, la convención constitutiva, que estaría programada para enero de 2021. Con eso completamos el proceso de formación del partido político.

Serán el séptimo partido político legalmente constituido, ¿cuál será la diferencia con los partidos actuales?

Somos el séptimo partido político, pero en adherentes seremos el quinto, porque tenemos más inscritos que Alianza y el Partido Popular. Tenemos diferencias fundamentales. Vamos a prohibir, desde el estatuto del partido, la reelección. Además, ningún miembro del partido que sea elegido y que aspire a un cargo, podrá reelegirse.

Cualquier miembro del partido que se vea involucrado en un proceso y que sea llamado a juicio será expulsado del partido, si es condenado. Vamos a renunciar al fuero penal electoral. Ninguno de los miembros del partido podrá jamás arroparse o escudarse de la justicia aduciendo fuero penal electoral. Como causal tendremos que todo aquel que promete electoralmente y no cumpla, será procesado. Vamos a establecer el proceso de expulsión. Vamos a promover un llamamiento a una asamblea constituyente, para cambiar constitucionalmente este país.

¿Cuáles serían esos cambios a la Constitución que PAIS estará promoviendo?

Queremos que cambie, entre otras cosas, la composición de la Asamblea. Que los diputados no sean elegidos en circunscripción circuital, porque parecen representantes de corregimiento. Buscamos que ellos sean elegidos de manera provincial. Eliminar lo que llamo la prueba maldita, que usted no puede promover un juicio contra un funcionario porque debe cumplir unas serie de requisitos con pruebas para poder iniciar un proceso contra un funcionario... Queremos acabar con el juzgamiento de magistrados por la Asamblea y los diputados por la Corte. Queremos un tribunal independiente de la Corte que se encargue de procesar a los magistrados, diputados y diputados del Parlacen, para acabar con ese relajo que hay que la Asamblea juzga a magistrados y magistrados a los diputados.

Los partidos pequeños siempre han estado pegados a un partido grande. ¿Qué pasará con el partido PAIS, se unirá o irá solo con candidatos?

Después de enero de 2021 iniciaremos un recorrido para buscar los mejores candidatos en todo el país y en todas las circunscripciones. No tenga la mejor duda de que nosotros vamos a aspirar administrar este país. Vamos a apelar a esa gente decente, que es la mayoría en Panamá. Vamos a predicar con el ejemplo, no a la reelección, sí a la constituyente y sí a los valores familiares.

Un reto que tendrán como partido político es sobrevivir a las elecciones de mayo de 202., ¿Lo lograrán?

Eso no nos preocupa. Ya tenemos excelentes candidatos a alcalde en Panamá, San Miguelito, Arraiján, La Chorrera y Colón. Son distritos fundamentales en una elección. Entre los miembros de PAIS y que aspira a la Alcaldía de Panamá está Raúl Ricardo Rodríguez, que en las pasadas elecciones como candidato independiente metió casi 80 mil votos. Si es solo en la ciudad de Panamá y sin apoyo de partido político, imagínese con el apoyo de un partido político y candidatos a representante en los 26 corregimientos. Así como él, en los principales seis distritos de Panamá tenemos ubicados los candidatos a alcalde.

Me habla de todas las circunscripciones, pero no me ha mencionado la Presidencia...

Falta bastante para hablar de posible alianza. Lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en la geografía nacional. Eso será lo que nos dará fuerza en una mesa de negociación. Si en el camino, y que quede bien claro, encontramos un partido que combata la corrupción, esté de acuerdo con la familia como jefe fundamental de la sociedad y que crea en la constituyente, no tenga la mejor duda de que con ese o cualquier otro partido podemos llegar a una alianza para alcanzar la Presidencia de este país.

¿Cuál será la ideología del partido?

Eso de ideología es una clasificación que es muy difícil de achacarle a una persona, que si es de izquierda o derecha. En lo personal soy una persona muy católica y creyente. La Biblia tiene la mayor enseñanza para el desarrollo de una vida en convivencia.

¿Cómo separar el tema religioso y la política?

No hay ningún problema. Una cosa es la política y otra la religión. Una cosa es la autoridad política y otra es la autoridad religiosa. No somos un partido religioso, pero dentro del conglomerado hay católicos, cristianos, evangélicos. Los partidos que se basan en la religión están prohibidos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a los políticos, la política. A la Iglesia lo que son los templos religiosos.

¿En qué quedó el proceso de impugnación de firmas?

El Tribunal Electoral le indicó al fiscal que iniciara una investigación y en ese momento sobrepasamos la meta de las firmas; nos impugnaron más de 500 firmas y quedamos fuera de la contienda electoral de la pasada elección. Pasamos la página y reiniciamos las inscripciones en febrero 2020.

Usted señala que van a hacer las cosas diferentes a los partidos políticos, ¿cómo será la paridad de género en el partido?

Esas imposiciones por ley son aceptadas, pero para mí, y la mayoría de la directiva, si las candidatas son mujeres, es mejor. Lo que pasa es que hay mujeres que no quieren participar en la política. Alguien me dijo una vez: las mujeres, por lejos, son mucho menos corruptas que los hombres; ojalá que en la inmensa mayoría de cargos de elección de nuestro partido participen las mujeres que se han inscrito.

Su lectura del Código Electoral para la formación de partidos políticos.

Tiene reglas muy claras, que hemos cumplido al pie de la letra. El 2% es aceptable y permite a todos aquellos que tienen un pensamiento común en cuanto a liderazgo puedan cumplir con ello. La cifra no es un aspecto difícil de alcanzar. Lo que pediría es que los funcionarios del Tribunal Electoral sean más celosos de las personas que se inscriben en los partidos políticos y evitar que reciban prebendas, como bolsas con comida, dinero, y otras cosas prohibidas por la ley.

PERFIL DEL ENTREVISTADO

Presidente provisional del Partido Alternativa Independiente Socia

Nombre completo: José Alberto Álvarez

Nacimiento: Distrito de Tolé, provincia de Chiriquí

Ocupación: Abogado

Creencias religiosas: Católico

Cónyuge: Soltero

Resumen de su carrera: Cuatro veces presidente del Colegio Nacional de Abogados. Expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA) con sede en Washington, D.C. Fue miembro y presidente del Tribunal de honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Vicepresidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados.