Ocho muertos, más de 2 mil afectados y producción del agro en pausa por Eta

Hasta este jueves se registraron 8 muertos, 68 desaparecidos y un total de 2,063 personas afectadas por el desbordamiento de ríos y deslizamientos producto de las fuertes lluvias que azotaron el interior del país.

Los damnificados fueron distribuidos en 25 albergues. En tanto, los efectos indirectos del huracán Eta todavía generan alarma de cara a los próximos días. Las provincias más impactadas en Panamá fueron Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, Herrera y la comarca Ngäbe Buglé.

El Gobierno Nacional concentra esfuerzos en el rescate de vidas y envío de apoyo para los albergues.

Este viernes, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, indicó, mientras recorría Merca Panamá, que hasta el momento cuatro entidades están trabajando de la mano para hacerle frente a la situación: el jueves, una misión tenía previsto llegar hasta Gualaca, en la provincia de Chiriquí; sin embargo, debido a los daños en la carretera no pudieron avanzar y subieron hasta Volcán.

En las áreas afectadas la carretera tiene varios cortes que interrumpen el paso. Se trata de la carretera Volcán-Cerro Punta, Volcán-Río Sereno y Gualaca-David-Rambala. Las producciones de hojas verdes se perdieron, pues son productos perecederos y no pueden sacarse del área.

“Arreglar la situación tardará más de 15 días, pero le corresponderá al Ministerio de Obras Públicas estimar el tiempo correcto, pues lo determinará el clima, cuando deje de llover”, dijo Valderrama, y detalló que propondrá la importación puntual y respetuosa de algunos productos, de ser necesario.

Jornada de rescates en el sector de Volcán, área de Los Pozos, donde había turistas. Sinaproc

Daños y pérdidas sin precedentes para el agro

Para Augusto Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), lo ocurrido es algo sin precedentes, pues se han perdido más de 800 hectáreas con producción y se quedaron de este lado del país cinco contenedores llenos de hortalizas recién cosechadas.

“La producción está detenida al 100%, pues no hay colaboradores para trabajar la tierra ni caminos para llegar a ellas, aquí siempre se siembra y cosecha de todo. Ahorita lo más perjudicados son los productos sensitivos como lechuga, apio, brócoli y coliflor; mientras que los que se deben cosechar serían papa, zanahoria y cebolla, pero están enterrados”, agregó.

Al representante de la ACPTA se le ocurre que con el apoyo del Gobierno Nacional se establezcan puentes aéreos, de modo que los cultivos que se salven puedan ser trasladados en helicóptero, pues habrá un inminente desabastecimiento de hortalizas y legumbres en el país.

La producción agrícola en Tierras Altas no fue la única afectada, pues las fincas ganaderas vecinas del río Fonseca también fueron afectadas con la baja presión del clima. Gilberto Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan), en Chiriquí, dijo que las regiones de San Lorenzo y Progreso también fueron afectadas.

El ganadero comentó que su familia es una de las afectadas en pérdidas, ya que aún hoy, luego de transcurridos varios días, están buscando 150 novillos, los cuales se fueron con la crecida del río Fonseca.

El representante de la Anagan en Chiriquí estimó que a razón de lo que le presta el Banco Nacional de Panamá por novillo, sus pérdidas superan los $90 mil.

En esa misma línea, Jeffrey Dietrich, dueño de un hotel ecológico en Los Pozos, afirmó que hay al menos una docena de fincas en la provincia “con cientos de empleados atrapados”.

“El acceso a la carretera está totalmente dañado; adentro de mi finca pasó un derrumbe que se llevó dos casas y lamentablemente dos personas fallecieron, el hijo de mi administrador y su novia”, lamentó

Posible especulación

Mientras tanto a Jiménez, como presidente de la ACPTA, le preocupa que ante la situación se dé especulación de precios, pues los productos a los que les podrían pretender elevar el precio no los compraron en medio de la crisis, sino antes.

No obstante, este viernes, mientras realizaba un monitoreo de vigilancia, Marco Carrizo, director de Libre Competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), destacó que hasta el momento no se ha registrado alza en el precio de los productos. Carrizo no descartó que podría darse en los productos que no están regulados.

Asimismo, el funcionario aseguró: “Estamos haciendo un monitoreo en Merca Panamá para ver de primera mano el abastecimiento, así como el cumplimiento de precios, y si estos se mantienen estables. No obstante, solo hemos visto un bajo nivel en el abastecimiento de legumbres y hortalizas en los mayoristas, así que levantamos tres actas porque los comerciantes no tenían precio a la vista y un producto, con precio regulado, que estaba por encima del margen”.

Guatemala estima uno 150 desaparecidos por Eta

HURACÁN

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei Falla, aseguró este viernes que los reportes de diversas entidades estatales han dado cuenta de que hay, al menos, unas 150 personas entre desaparecidas y fallecidas en tres aldeas del norte del país, azotadas por el paso de la depresión tropical Eta.

“Calculamos que entre fallecidos y desaparecidos, las cifras no son oficiales, porque no los tenemos confirmados, nos arrojan unos 150 muertos”, dijo el gobernante en una conferencia de prensa sostenida en la sede central de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Los fallecidos y desaparecidos están soterrados por un deslizamiento de tierra que cayó sobre unas 150 viviendas de la aldea Quejá, municipio de San Cristóbal Verapaz, en el departamento de Alta Verapaz (norte), a más de 205 kilómetros al norte de ciudad de Guatemala.