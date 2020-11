Las partidas de los $2 millones serían entregados en partidas mensuales a los pequeños y medianos colegios privados cuya mensualidad no sobrepasa los $150.00

La Asociación Panameña de Colegios Particulares (APCP) piden a la Asamblea Nacional (AN) acoger con "urgencia" la solicitud de traslado de partida de $2 millones que el Ministerio de Educación (Meduca) busca para brindar "ayuda económica" a los pequeños y medianos colegio privados.

"Hacemos un llamado urgente a la Asamblea Nacional de diputados para que brinde una solución inmediata y acoja con urgencia notoria la solicitud del Meduca", comunicó la APCP, a través de un comunicado.

La propuesta de $2 de millones se consolida después que representantes de la Alianza de Educación Particular (ANEP) y el Meduca llegaran a un acuerdo sobre el monto para el subsidio que se les brindará.

"Según las palabras de la ministra de Educación, las partidas serían entregadas en partidas mensuales a los pequeños y medianos colegios privados cuya mensualidad no sobrepasa los $150", apunta el documento de la APCP.

La asociación indicó que "el tiempo de discusión de la propuesta es crucial en este momento, ya que el año escolar se acaba y la resistencia de nuestros colegios llega a su fin, toda vez que la situación económica de los padres de familia se ha visto deteriorada por la crisis sanitaria y económica que vive el país por la covid-19".

"La ayuda económica será por el término de tres meses (octubre a diciembre de 2020), si llega a tiempo se podría evitar el cierre de muchos colegios que a la fecha ya han tenido que entregar los locales donde venían funcionando ante el cúmulo de la deuda en concepto de alquileres pendientes, pagos de planilla y pago a proveedores, varios de estos colegios ya han perdido sus locales y se mantienen activos gracias a la modalidad virtual, en la incertidumbre de si podrán nuevamente abrir sus puertas y brindar sus servicios educativos el próximo año", señaló la APCP.

Virgilio Sousa Valdez, director nacional de asesoría legal del Meduca, expresó a este medio que actualmente se encuentran na la espera de que la Asamblea llame a la ministra para que asista a la Comisión de Presupuesto para obtener la autorización del traslado de partida de $2 millones.

"La ministra ya fue autorizada para hacer ese traslado de partida. Lo único que esperamos es que la Asamblea haga el llamado el cual sabemos puede ser agendado hoy, mañana o cualquier día", indicó Sousa.

El asesor legal del Meduca señaló que el apoyo económico llegará directamente a los padres de familias de unos 320 colegios. "Los colegios están reuniéndose en la dirección de educación particular para levantar ese censo o auditoria para saber cuántos padres tiene morosidad y determinar las corridas, si no se presenta la documentación no tendremos bases para dar el apoyo económico", informó el funcionario.

La APCP enfatizó que los colegios, en su mayoría insertos en las barriadas populares y sectores de clase media y baja, son la alternativa para miles de padres de familia que desean brindar a sus hijos/as una educación que les garantice un mejor futuro.

"Son los colegios pequeños y medianos el eslabón más débil de la comunidad educativa y a la vez los que más estudiantes atienden en el sector particular a nivel nacional, de no darse esta ayuda económica a tiempo, serian estos estudiantes los que pasarían a engrosar las filas de la educación pública agravando aún más la difícil situación de este sector", advirtió.

"Es importante recalcar que esta ‘ayuda económica’ dista mucho de nuestra petición inicial, pero sabemos que puede ser un paliativo para los colegios pequeños y medianos que la reciban marcando la diferencia entre sobrevivir y perecer, aunque algunos colegios se han quedado por fuera del rango de esta ayuda e igualmente se encuentran golpeados duramente por la crisis económica", añadió la asociación.

La APCP aseguró que seguirán luchando para lograr que la ayuda económica llegue a todos los colegios que tanto la necesitan sin distingo del nivel de mensualidad.

"Entendemos que todos estamos afectados por la situación económica y estamos luchando por subsistir, de igual manera, seguiremos insistiendo en que se extienda esta ayuda económica por un periodo de seis meses, ya que el próximo año la situación económica no cambiará mucho y el Estado necesita de nuestro apoyo", anotó.

APCP ve positivo que la ministra de Educación manifestara la posibilidad de disponer de otras partidas para atender a los colegios que superan la mensualidad de $150, "gracias por sus ingentes esfuerzos en pro de la educación nacional", destacó.