Enfermeras marchan hacia la Presidencia para pedirle a Cortizo les atienda sus peticiones

Un grupo de enfermeras realiza hoy, 25 de noviembre, una marcha simbólica, en representación de las 6,500 que hay en el país, para exigirle al presidente de la República Laurentino Cortizo que las atienda porque aún no han encontrado respuesta a su petición de que hagan cumplir la ley que proteja sus profesiones, pese a las varias reuniones que han tenido a nivel del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

Entre sus peticiones también está la permanencia de más de 600 enfermeras contratadas, el pago de salarios adeudados y el aumento salarial de más de 800 enfermeras. “Pedimos permanencia para las más de 600 enfermeras que han sido contratadas eventualmente”, expresó la presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras, Ana Reyes de Serrano mientras caminaba rumbo hacia la Presidencia de la República.

“Queremos que estos contratos se regularicen porque no podemos seguir vulnerando nuestro derecho a la seguridad económica y a un bienestar”, urgió Reyes, quien también reclama que no han sido convocadas al diálogo.

Asimismo, exigen que "se les pague todo lo que se les adeuda". "Allí entra un grupo (de enfermeras) que si bien es cierto le han pagado una parte, le han dejado remanentes. Se le debe un mes o no le han pagado los tiempos extras", expresó la vocera de las enfermeras.

Señaló que también hay más de 800 enfermeras que son especialistas y que desde el 2017 están esperando el cumplimiento de una escala salarial y todavía no hay una respuesta.

"Como este gobierno dice que cumple con lo pactado, por eso vamos para allá (a la Presidencia)", afirmó Reyes, quien aclaró que aunque estamos en tiempos de pandemia, han decidido hacer estos reclamos porque ya la paciencia, la tolerancia y la espera se les agotó.

"No podemos ser las últimas de la lista. Vemos que le pagan a otra gente, a otros que igual tienen sus derechos; hay asignaciones de partidas para otras instancias que no dudamos que se necesitan, pero en esa repartición nosotros somos una columna vertebral que exponemos la vida todos los días, no ahora, pero en pandemia más" y su petición aún no ha sido atendida.

Destacó que con la pandemia de la covid-19 ya van cinco enfermeras fallecidas y muchas de ellas estaban esperando estos pago pero murieron. Además hay cientos que están contagiadas del virus. Y "sentimos que no nos protegen como debe ser, por eso hoy 25 de noviembre, día internacional de la no violencia contra la mujer decidimos hacer esta caminata".

Indicó que "lo que se ha evidenciado en tiempos de pandemia es todas las debilidades que se tienen de carácter administrativo, de la burocracia, entonces se ha querido manejar como si fuera una situación regular y no estamos en situaciones regulares, por lo tanto amerita adecuaciones administrativas en su proceso y también estamos pidiendo eso,.. no sabemos cuándo se vaya el coronavirus".