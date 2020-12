'Cuidemos a Panamá' pide al Gobierno un diálogo real y transparente

Cuestionan que se haya establecido que los resultados de las consultas ciudadanas por Ágora no serán vinculantes

La organización de la sociedad civil denominada “Cuidemos a Panamá”, pidió al Gobierno la realización de un diálogo real y transparente, tras la convocatoria por parte del presidente de la República Laurentino Cortizo Cohen del diálogo nacional del Pacto del Bicentenario “Cerrando Brechas”.

“Nos pronunciamos desde un enfoque de plena vigencia de derechos humanos y de democracia radical, hacia un Diálogo por la Vida Digna y un Panamá Resiliente y Verde”, afirmó la organización.

Plantean que el actual gobierno en pocos meses ha perdido terreno en la gobernabilidad democrática, tras señalar que la población en general y en toda su diversidad étnica, racial y cultural, no acepta como eficaces ni legítimas las decisiones en esta cuarentena, en especial en lo relativo al uso poco transparente de los fondos públicos; las carencias y riesgos a que ha sometido al personal de salud y educación; y el manejo del país por decretos ejecutivos para una cuarentena de las más duras y prolongadas del hemisferio.

Aseguran, que el gobierno tampoco ha desarrollado una buena gobernanza, pues consideran que el aislamiento ha permitido un abuso de poder de las autoridades, en contubernio con la élite del poder económico, en perjuicio de la sociedad panameña e incluso del emprendimiento nacional.

“Ahora al borde de un colapso social, por miedo, llaman a un diálogo social, este diálogo en pandemia se debe hacer desde el amor a la patria y desde abajo para arriba, no hacerlo así, va en contra de lo que hace un Buen Gobierno que respeta la ciudadanía”, aseguran.

Tras referirse a diversas diálogos realizados previamente en el país, la agrupación exige un diálogo real y transparente y cuestionan que luego, en cada crisis y conflictos con actores sociales se ha usado el mecanismo del “Diálogo” no como respuestas concretas, sino como contención y método para “negociar” cosas ya definidas en ámbitos de poderes ocultos.

“Hoy estamos en algo similar, cuando de salida se establece que los resultados de las consultas ciudadanas por Ágora no serán vinculantes".

Adicional, critican que se disgreguen los problemas en abordajes no integrales, no inclusivas; sin enfoque de género; ni interculturalidad; con mesas por separado, que no permiten ni fuerza social ni salidas estructurales”, detacan.

Señalan también que la base de todo diálogo nacional es la confianza y la credibilidad entre todas las partes dialogantes; y el compromiso de respetar e implementar los resultados que permitan abordar las causas estructurales de los problemas a tratar, con mecanismos claros de seguimiento para cumplir acuerdos.

"Cuidemos a Panamá" planteó que iniciar un proceso de construcción de confianza en este gobierno implica por lo menos hacer de inmediato las siguientes acciones:

"Salud igual para toda la población, incluyendo diálogo con la medicina indígena y asegurar los recursos para que el personal de salud, médicos botánicos (uso de plantas medicinales) y ciencia tengan las condiciones de bioseguridad y de trabajo para enfrentar la crisis pandémica y el país asegurar acceso universal, voluntario y gratuito de las vacunas más seguras".

De igual manera, piden hacer un alto y rendir cuenta real de todas las decisiones tomadas en los últimos 10 meses para enfrentar esta pandemia, en especial el uso de los fondos públicos y préstamos adquiridos en este año.

Reiteran además la urgencia de repriorizar el presupuesto público y eliminar gastos de representación, bajar salarios a altos funcionarios y eliminar nombramientos injustificables y clientelares, en síntesis, bajar las planillas de viáticos, honorarios y consultorías en el sector público.

Proponen también detener cualquier plan o contrato de cesión de territorios o bienes nacionales para inversiones extranjeras; tala; represas; parques aéolicos; minería a cielo abierto; y cualquier inversión que deprede nuestra naturaleza.

La organización consideró que el diálogo en pandemia, no es un evento de un organismo internacional, y debe ser un ejercicio de escucha al pueblo soberano, del bien común.

"No se debe gastar un millón en propaganda para cosechar una lluvia de ideas; deben de activarse los mecanismos de participación que ya existen en la Ley de Descentralización; activarse todos los Consejos donde participan representantes de la sociedad civil; y la bioseguridad no debe ser una excusa para que los verdaderos líderes de las comunidades, y no la clientela de autoridades locales, o los call center de gobierno o de oposición den su voz para este “diálogo”, puntualizó esta organización.

Entre los miembros impulsores de "Cuidemos a Panamá" se encuentran Mariela Arce, Joyce Araujo Lasso, Carlos M. Lee V., Diana Candanedo González, Sonia Henríquez, Daniel Holness Carrasco, Charlotte Elton, Richard Morales, Maribel Jaén y Magaly Castillo; entre otros.