Nicolás Maduro divide a la Asamblea Nacional de Panamá

La diputada del partido Cambio Democrático Mayin Correa se mostró en desacuerdo con la reunión del secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay, con el presidente venezolano Nicolás Maduro.

"Quibián no me representa y estoy segura de que en la Asamblea Nacional hay diputados demócratas que no consentirían que uno de nuestros funcionarios se reúna con un dictador", añadió la diputada Correa, quien es miembro de la Comisión de Relaciones de la Asamblea Nacional.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduo, se reunió con una delegación del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Panamá.

En la reunión, que se realizó en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia de Venezuela, estuvieron presentes el secretario del PRD, Pedro Miguel González; el secretario de Relaciones Internacionales, Héctor Alemán; el secretario de Asuntos Comunitarios, Dionicio Méndez, y el secretario de Relación con las Organizaciones Sociales, Federico Tuñón Wong.

Igualmente, integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales, José Castillo, así como el secretario general de la Asamblea Nacional, Quibián Panay, y la diputada del Parlamento Centroamericano, Sandra Noriega.

Correa señaló que Panay es un funcionario electo por los diputados y es subalterno de estos, por lo que "no puede comprometer el cargo que ostenta al reunirse con personas señaladas por narcotráfico y persecución contra su pueblo como lo es el presidente Maduro".

Por otra parte, deploró que mientras la Cancillería panameña rechazó la forma poco transparente en que se dieron los comicios legislativos en Venezuela y siendo esta la posición oficial del gobierno nacional, el gobernante partido PRD, venga a decir que las elecciones fueron democráticas y transparentes "para lavarle la cara a la dictadura madurista".

"¿Quién dirige las relaciones exteriores panameñas: el presidente o el PRD", cuestionó la diputada.