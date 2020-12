CSS aclara que no utilizará sus fondos para el Vale Digital

La Caja de Seguro Social (CSS) aclaró este jueves que los fondos de la institución no sufragarán el programa de ayudas no reembolsables por la covid-19 del programa Panamá Solidario, específicamente del Vale Digital.

En el comunicado, la CSS indicó que "los fondos de la Institución solo se utilizan para los propósitos que la Ley le autoriza, que son brindar servicios de salud y prestaciones económicas a la población asegurada y beneficiaria. Esta medida presupuestaria no afecta a la CSS en sus ingresos, gastos o reserva financiera".

Lo aclaración se dio luego de que recién la Asamblea Nacional aprobara un traslado de la asignación presupuestaria a solicitud de Ministerio de Economía y Finanzas. Según explicó la CSS, esto no implica que exista una transferencia de recursos de la CSS, ya sea de sus ingresos o de sus reservas financieras, a ninguna otra institución.

La institución señaló que "al inicio de cada año fiscal, a través de los procesos que dicta la Ley, se aprueba el Presupuesto General del Estado, en el que se consignan los ingresos y gastos máximos estimados por institución. Dicho presupuesto tiene por mandato de la ley que estar balanceado entre ingresos y gastos".

Explicó que "cuando alguna institución no utilice la totalidad de los fondos autorizados para gastos, la ley prevé los mecanismos para que esa asignación no utilizada, pueda ser transferida a otra institución cuyos gastos vayan a exceder los montos que le fueron autorizados" y que esta medida "no afecta a la CSS en sus ingresos, gastos o reserva financiera".