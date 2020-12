Grupos médicos apuestan a una cuarentena total y cierre de actividades no indispensable para frenar el virus

Grupos médicos del país coinciden en que las acciones que ha tomado el Gobierno para contener la segunda ola de coronavirus que vive el país, no vislumbran una real disminución del número de contagios diarios y del RT que se encuentra por encima de 1.

“Estamos ante una emergencia nacional sin precedentes. Las acciones gubernamentales con proyección no vislumbran una real disminución de casos o muertes; y evidentemente deben ser más enérgicas, fundamentadas científicamente en la bilogía de la transmisión del virus. El escenario actual de números de casos diarios y la proyección esperada, supone un incremento desmesurado de casos y muertes, llegando a números superiores a 515 muertes semanales (70 muertes diarias)” expresó las Sociedades Médicas de Panamá.

Para esta semana, el Ministerio de Salud (Minsa) anunció el establecimiento de cercos sanitarios, cierre de playas y balnearios. Cuarentena total desde el 24 de diciembre a las 7:00 p.m. hasta el 28 de diciembre a las 5:00 a.m. De igual manera desde el 31 de diciembre a las 7:00 p.m. hasta el 4 de enero de 2021 a las 5:00 a.m. Un toque de queda diario de 7:00 p.m. a 5:00 a.m. y restricciones de salidas por género a partir del lunes 21 de diciembre.

De acuerdo con las Sociedades Médica de Panamá, las medidas propuestas por el Minsa significarían una reducción de solo el 0.8% de casos, por lo que es necesario medidas más enérgicas que logren disminuir al menos en 60% el número de casos.

Por estas razones, los médicos indicaron que, para lograr disminuir la transmisión, en base a la situación actual y con las proyecciones realizadas por los expertos, consideran necesario establecer un cierre de todas las actividades no indispensables para la vida de los ciudadanos por un periodo mínimo de 14 días hasta de 4-6 semanas, según el impacto de las medidas.

Señalaron que durante ese periodo de “cierre” debe haber un esfuerzo de todas las entidades gubernamentales, sociedad civil u comunidades para reforzar y aumentar el número de las brigadas de trazabilidad y lograr una masiva detección de casos de aislamiento de estos y sus contactos, con el objetivo de cortar la transmisión.

Durante el ejercicio de la trazabilidad, al paciente positivo se le debe clasificar para determinar si su vivienda reúne los requisitos de aislamiento. También subrayaron que se debe establecer alternativas en todas las ciudades, como albergues temporales y camas-hoteles, para evitar la transmisión en casa. Y que a los pacientes ingresados se les debe otorgar alimentación y vigilancia clínica.

“Comprendemos la situación económica global y local; sin embargo, las acciones tibias de hace una semanas y meses, hoy son imposibles de cambiar y las muertes están ya presentes por efectos directos de la enfermedad y el colapso del sistema. Apelamos a la conciencia de todos ciudadanos, que están viendo mermadas y golpeadas sus familias producto de esta enfermedad, para conseguir con las medidas propuesta una disminución importante de los casos”, expuso las Sociedad Médica de Panamá.

La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), por su parte, manifestó que se debe establecer una cuarentena total o casi total en todo el país donde el RT esté por encima de 1.

Para Comenenal, el evidente debacle del sistema sanitario en Panamá que ha puesto a todo el país en riesgo debido a una segunda ola de Pandemia es producto del fracaso de la reapertura económica, de la estrategia de trazabilidad (prevención secundaria) al no poder garantizar resultados en 48 horas, de la contención de la pandemia (prevención primaria) en el primer nivel de atención. Agotamiento de todo el personal de salud, luego de 10 meses de pandemia. Hambruna de al menos el 15% de población en pobreza extrema desde antes de pandemia. La necesidad de traer médicos extranjeros es sólo una consecuencia de todo lo anterior.

Según Comenenal, las causas de estos malos resultados son porque:

El gobierno apostó al salvataje de los bancos y la empresa privada por encima de salvar a la población más vulnerable. De allí los miles de millones que no se ven.

Apostó a consensuar aspectos técnicos de la pandemia sólo con empresarios.

Haber desoído la sugerencia de conformar otra comisión consultiva paralela mucho más amplia con médicos Salubristas, epidemiólogos, veterinarios, sociólogos, antropólogos, sociedades y colegios, gremios de todos los trabajadores de la Salud; eminentemente Técnica.

No haber puesto al frente de la pandemia, a todos los niveles, a las personas mejor preparadas y técnicos para enfrentarla y dejar a cuadros que sólo ven el compromiso político.

No invocar la Ley de desabastecimiento crítico sólo para comprar directo en el exterior a través de organismos de la ONU. Invocarla para comprar directo a los mismos proveedores internos de siempre sería otro acto de corrupción.

Haber propiciado y crear la desconfianza generalizada:

No tener una planificación Económica, Social, ni de Salud durante y con visión a post pandemia.

Represión de todas las protestas e ideas divergentes a juicio del gobierno.

No tener una política independiente de los poderes económicos internacionales.

A sectores sociales y políticos que han hecho la crítica al gobierno sólo para hundirlo, sin respetar un criterio y argumentos científicos.

A sociedades y gremios que esgrimían tener propuestas que luego no han cumplido.

A una minoría de trabajadores de la salud que han preferido no sumarse a la lucha común contra la covid-19.

Ante todas las razones expuestas, Comenenal recomienda crear una mesa técnica de negociación directa con el Ministro de Salud y el gobierno para dar las sugerencias de respuesta integral para corregir cada uno de los seis primeros puntos dados.

“Buscamos que tengan la voluntad y demostrar corregir, con hechos palpables, al menos, las 12 causas aquí mencionadas. De no ser así, nos veremos abocados a sumarnos al activismo social en las calles”, advirtió Comeneal.