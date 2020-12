Contratación de galenos cubanos divide la opinión de grupos médicos del país

La llegada de más de 200 médicos cubanos a suelo panameño, para reforzar el sistema de salud en medio de la pandemia, ha dividido la postura que el sector médico nacional tiene sobre la contratación de galenos extranjeros. Algunos muestran su apoyo a la iniciativa mientras que otros se oponen.

La Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal) señaló que históricamente ha estado en contra de la contratación y traída de médicos extranjeros por gobiernos que han violado el Decreto de Gabinete No. 196 de 1970 dentro de la exclusividad de la profesión para los nacionales.

Sin embargo, reconoció que, en medio de la pandemia, donde se ha mostrado un incremento de casos de coronavirus a más de 2,500 por día, aumento de las muertes a más de 40 por día, saturación de las camas de hospitalización (UCRE y UCI), más el agotamiento del personal de salud, los lleva a "no estar en contra de la ayuda internacional ante estas circunstancias".

Pesé a su postura, la Comenenal aclaró, a través de comunicado, que mantiene las mismas premisas y exigencias dadas en julio y que consisten en:

Contratación de todos los médicos generales nacionales para ser entrenados como apoyo en las áreas críticas y de hospitalización.

Pago de todo lo adeudado en contratos a los profesionales de salud panameños.

Garantía de suficientes y adecuados EPP (equipos de protección personal) para todo el personal de salud.

Que el Consejo Técnico de Salud del MINSA certifique la idoneidad de los médicos extranjeros que vengan.

Que el contrato sea por un tiempo definido que se comunique a toda la ciudadanía.

La Sociedad Panameña de Cardiología, por su parte, manifestó en una carta abierta que se opone a la contratación de médicos cardiólogos del extranjero, que no cumplan con los procesos legales de contratación y ejercicio de la profesión establecidos en el país.

Igualmente exigen el cumplimiento de las leyes vigentes y que se respete el acuerdo firmado el día 14 de agosto de 2020. "Siempre hemos estado dispuestos a participar en la solución a este grave problema sanitario, pero en forma coordinada y sin descuidar la atención al resto de los problemas de salud de nuestra población", comentó.

La postura se debe, según detalla la Sociedad en un comunicado, a que desconocen del total de médicos cubanos que llegaron, así como cuántos de ellos son médicos, enfermeras o paramédicos. Dieron cuenta que igualmente que se les ha mencionado que dentro del grupo que llegó hace una semana, hay presencia de médicos cardiólogos.

Sobre el último punto, la Sociedad explicó que, para ejercer la especialidad de cardiología en Panamá, se requiere de un "sólido" entrenamiento que incluye tres años de medicina interna y tres años de cardiología y los planes de formación de Cardiólogos en Cuba, solo contemplan tres años de cardiología, sin el requisito de medicina interna.

"Es falso lo que en diversas reuniones con el Minsa nos han dicho, en relación a que pueden ayudar con la base de medicina interna, la cual no tiene. Ya hemos tenido la experiencia de cardiólogos formados en Cuba que, al no cumplir con los requisitos establecidos en el Consejo Consultivo Técnico de Salud, solo pueden ejercer como médicos generales", criticó la Sociedad Panameña de Cardiología.

¿Realmente se requiere más cardiólogos en esta crisis sanitaria? La Sociedad mencionó que "no". "De que vale tener más cardiólogos, cuando no hay un plan concreto, para atender a los pacientes con enfermedades CV. No tiene sentido suspender la atención a los pacientes con enfermedades CV y utilizar a estos especialistas para atender solo a pacientes con covid-19, condenando a complicaciones y a muerte a la gran mayoría de pacientes no covid-19", dijo.

Los cardiólogos señalaron que en ningún momento los servicios de cardiología de los principales hospitales del sector público, ni la Sociedad Panameña de Cardiología "hemos solicitado la contratación de cardiólogos extranjeros. Esta es una decisión unilateral por parte del Minsa, en donde se muestra más improvisación, lo cual ha caracterizado al Gobierno durante la crisis sanitaria, reflejándose como una medida política para decir que se hizo todo lo posible, al no evidenciarse un plan integral coherente, para el manejo de pacientes con o sin covid-19".

La Sociedad mencionó que el 14 de agosto del presente año, se firmó un documento por el ministro del Minsa, Comenenal, la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y Sociedades Médicas Especializadas (entre las cuales estaba la Sociedad Panameña de Cardiología), donde se estableció los mecanismos que se utilizarían para hacerle frente al aumento de casos de covid-19.

El artículo 4 estableció que en caso de "existir la necesidad de contratar personal médico especializado extranjero, previo consenso con las sociedades médicas especializadas correspondientes, todos los títulos y el pensum académico, serán evaluados por el Consejo Técnico de Salud".

En esta evaluación, deben participar tanto la Sociedad de Cardiología, como la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. "Esto no se ha hecho, ya que ni fuimos consultados sobre la necesidad de contratar a Cardiólogos extranjeros, ni hemos evaluado su preparación académica", subrayó la Sociedad .

Según la Sociedad Panameña de Cardiólogos, la llegada de “especialistas en cardiología”, sin el debido consenso viola el acuerdo firmado con el MINSA, ya que no requieren cardiólogos adicionales en el sistema público de salud.

Médicos cubanos

Hace una semana llegaron al país un grupo de más de 200 médicos cubanos miembros del Contingente Internacional de Médicos especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias, Henry Reeve.

El recibimiento del cuerpo de salud se da después que el Gobierno autorizó al Minsa, a través de la Resolución de Gabinete No. 101 del 17 de diciembre de 2020, a suscribir el Acuerdo de Cooperación para la Respuesta de la Emergencia, entre el Minsa de Panamá y el Ministerio de Salud Pública de la República de Cuba, con el objeto de traer al país, ya sean médicos, enfermeras y asistentes, capacitados para hacer frente a desastres y grandes pandemias, de modo que presten su servicios en diferentes territorios y centro de atención de salud comunitaria y hospitalaria de Panamá.

El acuerdo tiene un término de tres meses prorrogables, el cual tendrá un costo mensual de $591,197,00, a la tasa de cambio existente a la fecha del Acuerdo.