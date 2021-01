Ambientalistas elogian veto parcial del Ejecutivo al proyecto de ley 131 de pesca y acuicultura

Organizaciones de la sociedad civil ambiental y el sector turismo junto al sector científico y algunas empresas, elogiaron el veto presidencial al proyecto de ley 131 de pesca y acuicultura aprobado en tercer debate en octubre de 2020 por el pleno de la Asamblea Nacional.

En el veto, que se dio el pasado 21 de diciembre, el Órgano Ejecutivo rechazó por inconvenientes al menos 13 artículos de este proyecto y otros 3 por inexequibles.

Según el veto presidencial, algunos de los cambios realizados en la Asamblea Nacional al proyecto de ley 131 constituyen incongruencias y vacíos sustantivos, que además generarían conflictos con regulaciones preexistentes y un distanciamiento de los acuerdos internacionales que la República de Panamá ha ratificado.

“La aprobación de los artículos a los que hacemos referencia en este informe, de la manera en que se encuentran actualmente plasmados en el proyecto de ley aprobado en tercer debate, resultan inconvenientes y hasta inexequibles en algunos casos. Su entrada en vigencia significaría, en múltiples aspectos, un retroceso respecto a las disposiciones jurídicas que actualmente regulan la materia y, además, potenciales consecuencias perjudiciales para el desarrollo de las actividades relacionadas con la pesca y la acuicultura”, destaca el veto.

Se advierte que éstas consecuencias perjudiciales no solo se darían en el ámbito nacional, sino también para el futuro de la actividad comercial internacional, lo que sin duda impactará negativamente a un importante rubro económico de nuestro país.

Frente a esta posición, en un comunicado diversas organizaciones aplaudieron la decisión del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen por ejercer el veto parcial y lograr, con ello, que se mantengan los avances que permitirán al país contar con una nueva Ley de Pesca que responda a los intereses ambientales, sociales y económicos de todos.

“Esta decisión brinda un espacio fundamental a la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y al resto de los diputados para que puedan reevaluar los planteamientos de los distintos sectores”, destacan éstas organizaciones.

Aseguran que ONGs ambientalistas y el sector científico se mantendrán vigilantes y anuentes a participar con aportes y propuestas para la mejora de la legislación pesquera.

“Sin duda, es una gran noticia para los océanos, sus recursos y la población en general, juntos tenemos la oportunidad de no desmejorar la protección de los recursos acuáticos de Panamá y contar con una nueva ley de pesca equitativa y enérgica ante la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, afirman esta organizaciones.

Entre las organizaciones firmantes de este comunicado están: Mar Viva, el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), Pana Tortugas, Marea Verde, Audubón Panamá, Ceaspa, Turismo Sostenible, Mi Mar, Pro Mar, Costa Recicla; entre otras.