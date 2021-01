El Hospital del Niño ha confirmado 549 casos de Covid-19. Archivo | La Estrella de Panamá

La infección por SARS-CoV-2 en niños es frecuente. Un 42% de los casos de menores de 14 años contagiados con el virus de la enfermedad ha requerido hospitalización. Además, se han registrado ocho defunciones, según el último informe epidemiológico del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel. Sin embargo, la población infantil experimenta una mejor evolución de la enfermedad. Un 41% de los admitidos ha sido asintomático.

La medicina ha planteado varias hipótesis para entender porqué los menores responden mejor a la enfermedad. La primera se debe a que los niños tendrían una respuesta del sistema inmune innata, que es más activa y eficiente que la de los adultos. Otra es que la población infantil experimenta algún tipo de protección cruzada con el nuevo coronavirus que impide la severidad de la enfermedad. Una última tesis indica que el número de receptores ECAII para el nuevo coronavirus, en el tracto respiratorio superior de los niños, es menor al de los adultos. Así lo indica Eduardo Ortega, médico pediatra infectólogo e investigador clínico y secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá.

Cerca de la mitad de los niños contagiados requiere hospitalización

Los primeros estudios de vacunas contra la covid-19 en niños estaba previsto que concluirán a mediados de 2020. Pfizer, Moderna y AstraZeneca han presentado sus planes para los estudios en niños. Incluso, Pfizer y Moderna han adelantado ensayos en adolescentes (entre 12 y 16 años).

Pero los estudios de eficacia de las vacunas de los niños depende del número de casos. “Si hay pocos eventos porque los niños no están en la escuela, los estudios irían más lentos…”, agregó Ortega.

Cerca de la mitad de los niños contagiados requiere hospitalización

Mientras se espera que los estudios en niños de entre 5 y 12 años y los menores de 5 empiecen en el primer trimestre de 2020.

Panamá, sin embargo, tiene cuatro vacunas en su programa de inmunización contra la covid-19. “De demostrarse que alguna es segura y eficaz en menores, podría usarse”, señaló Ortega. Sin embargo, hasta el momento las vacunas de emergencia no han sido estudiadas en niños.

Cerca de la mitad de los niños contagiados requiere hospitalización

Los contagios

El número de casos registrados en menores de 14 años es mucho menor que en adultos. La suspensión de las clases ha sido clave para evitar la propagación del virus entre los niños.

“Los tenemos en las casas y no se están exponiendo en el salón de clases ni interactuando con otros niños. Normalmente, el niño que va a la escuela se resfría al exponerse. No estamos viendo la misma frecuencia de casos en niños porque no se están exponiendo”, concluye Ortega.

Cerca de la mitad de los niños contagiados requiere hospitalización

Sin embargo, entre mediados de noviembre y diciembre se experimentó un repunte de casos, similar al que se registró en el resto de la población.

En los 10 meses de la pandemia se han confirmado 549 casos en pacientes menores de 14 años con un porcentaje de positividad de 9,2%. Este porcentaje de positividad, sin embargo, aumentó a 13% en diciembre, en donde se reportaron 205 positivos de 1,562 pruebas realizadas.

El 26% de los casos que requerieron hospitalización ingresaron con un diagnóstico respiratorio (neumonía, bronquiolitis, bronquitis aguda, resfriado, y asma en crisis).

Cerca de la mitad de los niños contagiados requiere hospitalización

“Este incremento de casos podría estar relacionado con las fiestas de Navidad... No me sorprende que este aumento esté ligado al comportamiento social”, apuntó el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá.

La mayoría de los casos (85%) proviene de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, donde también existe la mayor incidencia de casos en adultos y ancianos.

Alberto Bissot, presidente de la Sociedad Panameña de Pediatría, considera que el incremento general de casos en adultos ha incidido en el de los menores de 14 años.

“Los niños sí se contagian, lo que suele suceder es que la enfermedad les da más leve, y hay muchos asintomáticos”, aseguró Bissot.

Aunque los niños asintomáticos pueden ser transmisores de la enfermedad, el impacto podría ser menor que el que se pensaba inicialmente.

Hasta el momento no hay ningún tratamiento preventivo para evitar el contagio. “No se deben utilizar en niños hidroxicloroquina ni la ivermectina ni el dióxido de cloro, pues no se ha demostrado su utilidad contra la covid-19. Su uso es potencialmente peligroso para los niños.

Los niños requieren vacunarse contra la enfermedad. Pero los estudios para las vacunas se iniciaron en adultos que no tenían la enfermedad con el propósito de definir la inmunogenicidad de la misma.

Además, porque la mayoría de los casos de la enfermedad ha sido registrada en adultos, los que se enferman gravemente o fallecen por el virus. Los investigadores, además, fueron cautelosos considerando que estaban usando tecnologías nuevas, por lo que decidieron postergar los estudios en niños.

Panamá tiene planificado recibir 450 mil vacunas en los primeros tres meses de 2021. Hoy, llegaron las primeras 12,840 dosis de la vacuna de Pfizer, una cantidad menor a las 40 mil prometidas por la farmacéutica en enero. Pfizer comunicó que ha reducido temporalmente los envíos por tres semanas como parte de los planes para aumentar la capacidad de producción de las dosis.

Hay una limitación importante de vacunas en todo el mundo y la entrega del pedido dependerá del suministro de la farmacéutica. “Las vacunas son productos biológicos que tienen su complejidad producirlas”, concluyó Ortega.

La vacuna de Pfizer está destinada a mayores de 16 años. Los estudios de Pfizer se han realizado con personas a partir de los 18 años y con pocos voluntarios de 16 y 17 años, explicó Ángel Hernández, miembro del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría.

“Por razones de prudencia, a los niños siempre se les deja en último lugar; los ensayos que se emprenden con ellos necesitan una base de conocimiento y seguridad mayor”, añadió, citado por el diario El Confidencial de España.