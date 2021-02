Dueños de bares y cervecerías alertan de falta de ayudas y hostigamiento de entidades

Proponen que el ITBMS generado en facturación fuese utilizado para cubrir ayudas no reembolsable.

Los empresarios buscan que el Gobierno les de una ayuda real, que el Minsa no busque la mínima escusa para sancionarles ni arrinconarlos al cierre

Integrantes de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá (ARBYD) y la Asociación Cervecera Artesanal de Panamá (ACAP) emitieron una carta abierta al presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen ante la falta de ayudas y el hostigamiento de las entidades del gobierno.

En el escrito, firmado por los presidentes Abdiel Celis, de la ARBYD y Alexandra Icaza Manfredo, de ACAP hacen conocimiento público que "en las últimas semanas tras la apertura de restaurantes, ha comenzado una persecución a los negocios de los presidentes y miembros de las juntas directivas de las asociaciones ARBYD y ACAP por parte del Ministerio de Salud (Minsa) y otras entidades gubernamentales".

Ante el cuestionamiento de recibir alguna ayuda, la presidenta de la ACAP respondió que en once meses no han recibido "ninguna" ayuda.

Entre ambas agrupaciones hay 600 integrantes, los que generan aproximadamente 10 mil empleos directos, cerca de 25 mil indirectos y más de 350 mil, que están afectados por el cierre de estas operaciones. Actualmente mas del 50% de estos empleos se encuentran suspendidos, a media jornada o despedidos.

Producto de la pandemia por la covid-19, las pérdidas de las organizaciones son "incalculables, pero estiman que entre ambas organizaciones es de $350 millones", afirmó Icaza Manfredo, de la ACAP a La Estrella de Panamá.

"En julio, el presidente (Laurentino Cortizo) habló de unos prestamos de interés blandos, sin embargo, cuando hemos tratado de acceder a los mismos, se requiere de colocar garantías personales y los intereses, que no bajan del 7%, lo cual es accesible en situaciones normales con buen crédito, adicional al 1% de FECI, lo cual en realidad a demostrado representar otro ingreso para el estado", explicó la empresaria.

La representante de la ACAP denunció que entre los cierres y reaperturas "hemos recibido infinidad de visitas de funcionarios del Minsa, que en vez de servir como facilitadores y guías en esta nueva normalidad, se han presentado con una actitud aún más represiva, siempre buscando donde hay alguna falla para sancionar, lo cual afecta aún más los negocios que están subsistiendo en base al aforo y a las restricciones".

Independientemente de los cierres, reaperturas y sanciones, los agremiados en la ARBYD y la ACAP, le solicitaron el 7 de diciembre de 2020 al presidente Cortizo, le presentaron una carta proponiendo:

Apoyo no reembolsable, equivalente a tres meses de gastos operativos en base a las declaraciones de renta 2019. La emisión de créditos fiscales equivalentes al 25% de la facturación presentada durante el mismo periodo en 2019. Esta figura fue inspirada en iniciativas que se han realizado en otros países.

"Después de casi tres meses presentada la propuesta aún no recibimos respuesta positiva de la misma, únicamente, el ministro del MEF, (Héctor Alexander), nos advirtió que el apoyo no reembolsable era imposible en estos momentos".

Ante esa respuesta, las organizaciones contrapropusieron que "a partir del 1 de marzo el ITBMS generado por nuestra facturación pudiese ser utilizado para cubrir esta ayuda no reembolsable hasta llegar a los montos propuestos; de esta forma, el estado no tendría que desembolsar dinero, sino el generado por nuestro trabajo, riesgo e inversión, pero el Estado asegura no poder gestionar".

Esto —dijo— podría asegurar la permanencia de negocios, los cuales seguirían generando aportes en ITBMS de las compras a sus proveedores de insumos y servicios, pero "no dar este apoyo pone en riesgo la continuidad de estos emprendimientos e incluso de sus proveedores", sentenció la empresaria.