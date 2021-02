Universidad de Panamá abrirá período de postulaciones para la elección de autoridades

La Universidad de Panamá (UP) abrirá del 8 de marzo al 7 de abril, las postulaciones para las elecciones de rector, decanos, vicedecanos, directores y subdirectores regionales, según lo informaron este jueves, mediante la Circular N°003-2021, fechada el 23 de febrero.

En la nota, Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral Universitario de la UP hace referencia a que desde marzo del año pasado Panamá y el mundo a traviesa una crisis sanitaria por la covid-19, no obstante, las autoridades de la UP no dejarán de cumplir su compromiso de mantener la institucionalidad y democracia.

Los interesados a los cargos de elección deben entregar los documentos en las sedes regionales correspondientes al Coordinador Electoral o en las oficinas localizadas en el Campus Universitario Octavio Méndez Pereira de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. con "cita previa", para cumplir con las limitaciones establecidas por el Ministerio de Salud, para evitar la propagación de la pandemia.

Los interesados deben tramitar su cita mediante los teléfonos 523-5678 / 523-5679 y 6869-0409 atendiendo las fechas y horarios antes citados.