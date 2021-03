'Igual trabajo, igual salario', una iniciativa contra las brechas de género

El colectivo 'Palabras Poderosas' ha llevado a cabo diversas marchas pacíficas. Cedida

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el colectivo 'Palabras Poderosas' realizó una marcha como mecanismo de protesta pacífica el pasado lunes, con el objetivo de exponer las “deudas del Estado” con las mujeres panameñas, incluyendo la lucha por la igualdad de salarios y derechos laborales para las mujeres en Panamá.

En una entrevista, la organizadora, abogada y activista por los derechos humanos, Claudia Vidal, explicó a La Estrella de Panamá que la actividad lleva la misión de “impulsar a las mujeres a mantenerse en pie de lucha en contra de las vulneraciones a nuestros derechos laborales, de seguridad y de vida digna que se han intensificado durante la pandemia”.

Bajo el lema de 'Igual trabajo, igual salario', Vidal, junto con más de 50 mujeres de distintas edades, historias y razas, lideró la marcha pacífica desde el parque Porras hasta la cinta costera, una caminata que se prolongó desde las 4:30 p.m. hasta las 7:00 p.m. “Nuestra visión es ser catalizadoras de un cambio urgente y necesario en el Estado panameño”, indicó la abogada, “ya que las mujeres necesitan educarse más en materia de sexualidad y derechos de protección para poder defenderse de los abusos en áreas laborales o su vida personal”.

La marcha recibió el apoyo de los colectivos Palabras Poderosas (@palabraspoderosxs) y Nuestras Voces Cuentan (@nuestrasvocescuentan), integradas por decenas de mujeres profesionales en distintas disciplinas que velan por la educación legal e histórica en redes sociales. Para Vidal, el auge de las cifras de feminicidio y muertes violentas de mujeres en 2020 es una “señal de que no estamos progresando lo suficiente para asegurar una vida digna para cada mujer”.

Según cifras oficiales del Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, el año pasado se registraron 31 casos de feminicidio, cinco casos de homicidio tentativo y 15 casos de muertes violentas de mujeres en el país; mientras que en 2021 se han registrado dos casos de feminicidio, un caso de homicidio tentativo y un caso de muerte violenta entre enero y febrero.

Vidal puntualizó la necesidad urgente de políticas públicas de protección a la mujer. Cedida

“El Estado tiene una deuda pendiente con las mujeres y no nos quedaremos calladas ante los abusos sexuales, violaciones, abortos forzados o maltrato a las mujeres”, apuntó Vidal. Asimismo, señaló que la marcha protestó también por los casos de abusos sexuales a niñas y jóvenes en los albergues de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

“El Estado debe castigar a los abusadores y a los funcionarios que omitieron información crucial del estado en el que viven los niños y jóvenes en los albergues, ya que es también un delito grave”, anotó la activista, “a su vez, debe implementar políticas públicas eficientes, donde se desarrolle un sistema de garantías de protección infantil porque el actual no funciona y mientras el Estado no se haga responsable de garantizar los derechos de la niñez, no habrá un cambio verdadero en nuestro país”.

La marcha por los derechos de las mujeres también se llevó a cabo en Penonomé, Chitré y Aguadulce. “Las marchas no cesarán hasta que hayamos recorrido el camino que nos hace falta y dejemos los tabúes sobre la educación sexual y reproductiva para las mujeres, niñas y jóvenes”, enfatizó Vidal.