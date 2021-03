Personal de salud de dos policlínicas de la CSS exigen la segunda dosis de la anticovid

El personal de salud de las policlínicas JJ Vallarino, en Juan Díaz y Dr. Manuel Ferrer Valdés, en Calidonia, ambas de la Caja del Seguro Social (CSS) protestaron en las inmediaciones, exigiendo la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19.

La protesta donde participaron enfermeras, técnicos y administrativos con pancartas obedeció a que se han cumplido los 21 días posteriores a la aplicación de la primera dosis de la anticovid, cuando la segunda dosis debió estar programada para este 10 y 11 de marzo.

"No jueguen con la salud, merecemos la segunda dosis", coreaban en la JJ Vallarino, quienes incluso bloquearon algunos carriles de la calle, afectando el tránsito vehicular.

Ante la protestas, el Dr. Alex González, de la dirección ejecutiva nacional de los Servicios y Prestaciones de Salud acudió a la Policlínica JJ Vallarino, para informar que la CSS no tiene potestad para recibir o distribuir vacunas, y que deben ceñirse a lo establecido en la estrategia nacional de vacunación. "Entendemos la situación... quisiéramos tener una respuesta diferente", dijo el galeno administrativo.

Por su parte, María Eugenia Olivardía, técnica de Enfermería, a través de Telemetro, manifestó "nos han dado una respuesta verbal y no por escrito, y lo que no está escrito, no vale que en 10 días nos podrían poner la segunda dosis, cuando en otros sitios se está extendiendo hasta por seis semanas".

"Nosotros estamos atendiendo la consulta normal en donde hay más de 80 pascientes en las diferentes especialidades, cuando no hay un distanciamiento entre pascientes y personal de salud. No podemos creer que nos están prometiendo una segunda dosis para cumplir con la inmunización completa, nos digan ahora que no se puede en hasta 10 días, cuando estamos pensando en que esto va a perder el efecto", explicó.