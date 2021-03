Cubanos anticastristas protestan en Panamá, piden arreciar el bloqueo de EEUU a la isla

Cubanos residentes en Panamá protestaron este sábado frente a la embajada de Cuba para hacer notar su descontento contra la supuesta flexibilización que Estados Unidos (EEUU) ha realizado al embargo que tiene contra la isla.

“Con la administración de (el expresidente) Brack Obama se hizo como un acto de fe para flexibilizar el embargo para dar una serie de libertades a la isla”, dijo José Emilio Calvo, representante del Movimiento Somos Más y Acciones por la Democracia a La Estrella de Panamá.

Calvo adelantó que la próxima semana entregarán un pliego de solicitud a la embajada de Estados Unidos (EEUU) para que el gobierno estadounidenses para que endurezca el bloqueo y "no flexibilice" las medidas contra la isla.

"La única forma de asfixiar a la dictadura de cuba es económicamente. Por eso creemos que la flexibilización al embargo es una política fallida, no queremos que Joe Biden la continúe. No es momento de flexibilizar las medidas, ahora es el momento de comenzar el principio del fin y enfrentarlo. Y pedimos a Estados Unidos que no mantenga relaciones con la dictadura de Cuba”, indicó el representante del Movimiento Somos Más.

Con la consigna “Patria y Vida contra el Patria y Muerte de la dictadura”, los manifestantes reclamaron también el restablecimiento de la Constitución de 1940 y que el actual gobierno abandone la isla.

“Exigimos que se escuche nuestra voz en este momentos porque estamos en una fiesta por la democracia. Estamos apoyando al movimiento San Isidro, la Unión Patriótica de Cuba, las Damas de Blanco, que están luchando con su pluma y música sin usar armas, y aún así son callados” denunció una de las cubanas participantes de la protesta.

Washington mantiene un bloqueo económico, diplomático y político contra Cuba desde 1955; una medida que La Habana denuncia afecta fundamentalmente a la población y que es ampliamente rechazada en la comunidad internacional.

Naciones Unidas a condenado la medida de Estados Unidos, al calificarla como ilegal y unilateral; al tiempo que en la última votación de la Asamblea General de la ONU sobre el embargo, este fue rechazado por 187 países, recibiendo el solo el apoyo de Brasil, Israel y el propio Estados Unidos.