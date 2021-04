Políticas de vivienda urbana en la antigua Zona del Canal: 1914- 1949

Vista del Fuerte Amador en primer plano, al fondo el Cerro Ancón y la ciudad de Panamá. La imagen corresponde a la década de 1930. Library of Congress

En este artículo, el tercero de una serie de tres, describimos algunos de los elementos más relevantes de la política de poblamiento y vivienda en la antigua Zona del Canal. Este período comprende la fase que inicia luego de finalizada la construcción del Canal en 1914 y se extiende hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Su principal característica está relacionada con el proyecto de construcción de unas nuevas esclusas y la fortificación de la vía interoceánica.

El período entre la finalización de la construcción del Canal en 1914, hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, estuvo marcado por una segunda oleada de trabajadores y un súbito aumento del pie de fuerza acantonado en la Zona.

El inicio del proyecto de construcción de un tercer juego de esclusas en el Canal y la entrada de Estados Unidos a la guerra, impulsaron esta nueva demanda de vivienda para trabajadores y soldados.

Mapa del sector sur de la Zona del Canal con delineamiento en rojo del trazado y obras propuestas en el proyecto de construcción del nuevo juego de esclusas. Library of Congress

Estos hitos marcaron la evolución de la demografía de la antigua Zona. Así tenemos que para 1912, justo antes de la expulsión de la población, residían 62,810 habitantes. En 1914, el censo realizado por los norteamericanos reportaba que la población se había reducido a un poco menos de la mitad (29,129 habitantes). Posteriores censos indican que la población registró una tendencia al aumento, llegando a los 52,000 habitantes en 1950.

Dos proyectos emblemáticos de este período, que surgen de esta necesidad de fortificación del Canal, serían Quarry Heights y Fort Amador, en el Pacífico. La Reserva Militar de Quarry Heights, creada oficialmente en 1919 y ampliada para incluir el Cerro Ancón en 1921, había estado sirviendo como sede del Comando Central de las Fuerzas Armadas desde 1915. El otro proyecto militar de importancia fue Fort Amador y Fort Grant, construidos entre 1912 y 1947, y establecidos oficialmente en 1924.

La fortificación del Canal requirió la construcción de viviendas para los oficiales y la tropa que formarían el Comando Central en Quarry Heights.

De acuerdo con el informe, 'Quarry Heights Military Reservation in the Republic of Panama', el método más usual para la construcción fue establecido por la ICC entre 1912 a 1913. El mismo consistía en que los edificios de madera originalmente construidos en Empire y Culebra, utilizados para oficiales de alto rango, fueron desmantelados y movidos a Quarry Heights. En 1915 al menos 10 edificios fueron reerigidos, con cinco más en 1916, y siete en 1918.

Vista del poblado de Diablo en el año 1940, visto al fondo de la imagen. Library of Congress.

Quarry Heights seguiría creciendo durante las décadas de 1930 y 1940, cuando se continuaron construyendo viviendas para alojar a los soldados norteamericanos que venían para la defensa del Canal. Durante esta época es que se construye el túnel bajo el Cerro Ancón, ubicado a 200 pies bajo la roca con concreto reforzado, siendo su objetivo servir de refugio y sitio seguro para el resguardo de datos. Quarry Heights fue inicialmente pensado como un sitio temporal, pero terminó siendo usado de forma permanente hasta la reversión a manos panameñas, dado su cercanía al 'Administration building' y su vista panorámica.

Otros pasos relevantes

La construcción de la calzada de Amador responde a la necesidad de crear instalaciones de defensa portuaria, las cuales servirían inicialmente para repeler ataques navales. Esta calzada y el relleno de Amador, serían construidos “partir de material de relleno extraído de la excavación del Corte Culebra, en la zona que hasta 1907 se conocía como el 'basurero de Balboa', y que originalmente era una zona de pantanos costeros y manglares. En 1908 se aprobó el plan para crear el rompeolas que conectaría el Fuerte Amador con la Isla de Naos, esta primera conexión estaría lista en 1912, de acuerdo con un informe del United States Army South (Usarso).

Fort Amador y Fort Grant se establecen oficialmente en 1924, y durante todo el período entre 1914 a 1946 se dio la construcción de edificaciones en estos fuertes. Las edificaciones levantadas durante este período incluyen viviendas, el edificio de la sede, un cobertizo de vagones, un comisariato, la oficina de correos, un teatro, un club de oficiales y un campo de golf. En Fort Amador, al igual que en Quarry Heights se utilizaron 'planos tipos' para la construcción de los diferentes tipos de edificaciones necesarias para dar albergue y servicios a los soldados y trabajadores que vivían en este fuerte.

Diablo

La historia de Diablo, refleja los diferentes períodos de auge y contracción que caracterizaron el proceso de poblamiento de la antigua Zona del Canal. Según la publicación Panama Canal Towns and Cities, Diablo existía desde tiempos coloniales, como un poblado de cimarrones. Diablo fue utilizado como campamento para trabajadores de la represa de Cerro Sosa- Corozal, proyecto que inició en 1906 y que fue abandonado en 1907, siendo desocupado totalmente en 1915.

A finales de 1906, la Isthmian Canal Comission decidió la construcción de un campamento para trabajadores de la represa de Cerro Sosa- Corozal, el cual debía dar alojamiento a 200 trabajadores en cinco barracas.

Para 1939, Diablo es seleccionado como el cuartel central de la División Especial de Ingeniería, con dos edificios de oficina para el personal de planificación y alojamientos para 300 empleados.

Se construyeron 32 cuartos individuales, 12 viviendas para 12 familias cada una, 65 cabañas y 10 edificios para viviendas familiares, además de una casa club. Corozal y Margarita fueron otros de los poblados construidos para alojar a los trabajadores del proyecto de las esclusas.

Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, los trabajos para la construcción de las esclusas se suspendieron y Diablo se fue despoblando.

La política de poblamiento durante el período de 1914 a 1949, fue una continuación de la establecida durante el período de construcción del Canal. Las viviendas para los obreros fueron edificadas según los planos tipo, utilizados en los campamentos de inicios del siglo XX, pero bastante simplificados, debido a las restricciones de materiales, la rapidez con que debían ser construidos y la falta de mano de obra suficiente.

Se mantuvo el sistema de segregación racial, formalizado a través del 'Silver Roll y el Gold Roll', y a través del cual se definía el acceso a los distintos tipos de vivienda y servicios proveídos por los trabajadores. La Zona se mantuvo como un sitio donde no existía la propiedad privada, aunque se les cobraba a los trabajadores por el alquiler de las viviendas. Una diferencia notable se daría en la composición por nacionalidades de los trabajadores, donde en esta segunda oleada estaría mayormente conformada por centroamericanos y colombianos.

Los cambios en la arquitectura de las viviendas, la construcción de nuevos poblados como Los Ríos, y una reducción considerable en la mano de obra residente en la Zona del Canal, en favor del empleo de mayor número de panameños, marcaron la etapa entre 1949 y 1979. Para aquellos interesados en indagar más sobre estos datos, estos pueden ser consultados en el sitio web: metromapas.net/