Exigen certeza de castigo en los casos de violencia de género

Ante los sucesos de femicidios y hechos violentos contra las mujeres que se dan en el país, la Red Nacional por los Derechos de las Mujeres pide certeza de castigo en los casos de violencia de género y los que incluye a los niños, niñas y adolescente.

Entre los casos que se pronunció la Red en su comunicado se encuentran:

Las denuncias de abuso contra menores de edad en albergues públicos y privados bajo fiscalización del Senniaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia).

La querella penal interpuesta por la capitana Katherine Vallarino, del Servicio Nacional Aéreo Naval (Senan) por acoso laboral y sexual perpetrado en su contra por un superior jerárquico del Senan y que está en lista para ser considerado para un ascenso.

El caso de la presunta comisión de delito sexual ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra un diputado de la Asamblea Nacional.

La negación de justicia en el homicidio de Elibeth Zentner Severino, al declararse prescrito el caso en audiencia del 24 de marzo de 2021, en el Juzgado Liquidador de causas Penales de Panamá Oeste

El femicidio de Karen Velásquez, que luego de cumplirse el término de investigación no se ha establecido fecha de audiencia de fase intermedia.

El femicidio de Hellen Castillo, en el que no se avanza en las investigaciones.

El caso de Angelie Batista, joven mujer que permanece en silla de ruedas luego del brutal ataque del que fue víctima por parte de su expareja.

“Por estos y muchos otros casos de violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, femicidios, abusos sexuales, acoso sexual y laboral, alzamos nuestra voz”, manifestó la Red.

“Hacemos un llamado a las instituciones que deben velar por el respeto a los derechos humanos y al Ministerio Público, para que realice las investigaciones pertinentes con celeridad, imparcialidad, transparentes, diligencia, eficacia, atendiendo al control de la convencionalidad, que se dicten sentencias condenatorias a las personas que se encuentren responsables de la comisión de delitos en contra de niños, niñas, adolescentes y mujeres sin importar la condición social, política o económica de los victimarios; que haya certeza del castigo, no más impunidad”, añadió.

La Red Nacional por los Derechos de las Mujeres señaló que estarán pendientes y vigilantes de las actuaciones de las autoridades, “porque como sociedad no podemos permitirnos que a las víctimas se les vulneren sus derechos y se les revictimicé estando vivas o muertas, porque la justicia tardía no es justicia, la institucionalidad debe activarse para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres como lo establece la Convención Belém Do Pará de la cual Panamá es signataria. La sociedad y las familias de las víctimas merecen obtener justicia y que haya certeza del castigo, no más impunidad”.

La Red recalcó que "como mujeres organizadas en una agrupación conformada por organizaciones ONGs, su misión es crear sinergias que les permita trabajar de manera articulada como un engranaje, fortalecer las voces, el impacto y la influencia de las activistas, organizaciones y movimientos de mujeres en el país", para así exigir "de manera contundente y efectiva el pleno goce de los derechos de las mujeres".