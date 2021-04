Abogados de Martinelli niegan que éste haya sido imputado en España y anuncian demandas contra FIBGAR

El equipo legal de Martinelli y su vocero Luis Eduardo Camacho optaron por no referirse a la detención en Italia del ex secretario privado de Martinelli.

El abogado Roniel Ortiz, en conferencia de prensa manifestó que la información recientemente publicada en algunos medios nacionales e internacionales de que Martinelli está siendo investigado "es totalmente falsa".

La reacción de los abogados del ex gobernante surge luego que el pasado 6 de abril se conociera que la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitiera la apelación presentada por la Fundación Internacional Baltazar Garzón (FIBGAR), en el proceso de corrupción que se le sigue a la constructora española FCC por obras realizadas en Panamá, en el que presuntamente se menciona al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli Berrocal.

Al admitir la apelación, esta instancia judicial consideró procedente mantener la causa penal por los delitos de blanqueo de capitales y de corrupción en las transacciones internacionales por obras realizadas por FCC en Panamá.

Al respecto, Ortiz explicó que el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional a través del juez Ismael Ortega le negó en primera instancia a FIGBAR la solicitud o petición de ser admitido como querellante, por lo cual el señor Baltarzar Garzón apeló y luego la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional admitió su petición en segunda instancia.

En tal sentido, Ortiz detalló que esta última decisión no está en firme aún y es susceptible de recursos legales, los cuales asegura, van a ser presentados a través del equipo legal del ex presidente Martinelli en el Reino de España

Sostuvo que el señor Martinelli ha impartido las directrices respectivas a fin de activar a todos los equipos legales de Europa y América, con la finalidad de que se respeten sus derechos, sus garantías y su estado de inocencia en el debido proceso, "toda vez que no está siendo investigado en esta causa".

Manifestó que a partir de hoy el equipo legal del ex gobernante se declara en pie de guerra "caiga quien caiga hasta descubrir quiénes son los responsables de esta campaña y los medios involucrados contra los cuales presentaremos todas las acciones necesarias contra funcionarios públicos o civiles", advirtió Ortiz.

Anuncian demandas contra FIBGAR

Por su parte, el vocero del ex mandatario, Luis Eduardo Camacho leyó una nota dirigida a Alejandro Varela, Director para América Central de la agencia española de noticias EFE, en la que plantea que con gran sorpresa observaron la publicación del martes 6 de abril de 2021, la cual fue replicada por los diferentes medios de comunicación social nacional e internacional, "y que hace referencia a que el ex presidente Martinelli es imputado en España por supuesto blanqueo de capitales y corrupción, información que es totalmente falsa".

Reiteró lo planteado por Ortiz de que la decisión judicial, que generó esta publicación, fundamentalmente lo que permite es que la FIGBAR se constituyera en un querellante. "Esta publicación errada ocasiona un gran perjuicio a la imagen del ex presidente Ricardo Martinelli", indicó Camacho.

Camacho también anunció acciones legales contra FIGBAR, las cuales dijo tendrán como objetivo, obtener a través de los tribunales las pruebas del financiamiento que asegura, sale de Panamá para este tipo de grupos.

"Sabemos que detrás de Batazar Garzón hay otra gente, nosotros vamos a asegurarnos que Baltazar Garzón sea castigado y sea enfrentado a la justicia", afirmó Camacho.

Tanto Ortiz como Camacho optaron por no referirse a la detención en Italia del ex secretario privado del ex presidente Martinelli, Enrique "Chichi" de Obarrio señalando que este tema debe ser atendido por su propio equipo de abogados.

No obstante, Camacho lo que sí enfatizó fue que "desde el tiempo del ex presidente Varela hasta estos días, se ha estado presionando a personas para que acusen falsamente a Martinelli".

"También sabemos que se han ofrecido tratos a otras personas con otros beneficios para que acusen falsamente a Martinelli; la verdad siempre va a salir", aseguró.