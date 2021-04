‘No tengo apuro para designar a un Procurador’, Cortizo

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, aseguró que no tiene apuro para designar a un nuevo jefe en el Ministerio Público, luego de la renuncia de Eduardo Ulloa.

“El procurador que tenemos en este momento está haciendo su trabajo”, precisó Cortizo.

Luego de la renuncia de Ulloa el Ministerio Público está a cargo de Javier Caraballo, quien tomó posesión del cargo el pasado 1 de marzo de 2021.

“La administración de justicia es la columna vertebral de una democracia. El trabajo que haga el Ministerio Público y el Órgano Judicial es fundamental. Se necesita gente que tenga conocimiento, compromiso con el país, y carácter”, sostuvo el mandatario, en un recorrido por los centros de vacunación.

El presidente Cortizo debe designar a dos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los cuales reemplazarán en diciembre próximo a Hernán De León y Luis Ramón Fábrega; designados por el expresidente Ricardo Martinelli.

Por otro lado, el presidente entrevistó a tres personas que aspiran al cargo de director de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Las personas entrevistadas por el mandatario, según él explicó, salieron de la lista remitida por la Junta Directiva.

Las designación de la nueva directora (o) y subdirectora (o) se podría dar la próxima semana.

Suspensión del inicio de clase

Panamá espera tener un proceso gradual de aperturas de las escuelas, cerradas desde marzo de 2020 a causa de la pandemia. Las clases están de manera virtual, pero con dificultades de conectividad denunciadas por los padres de familia y los gremios docentes.

“Esperamos tener un retorno gradual, pero condicionado. Las escuelas deben cumplir una serie de requisitos que tiene el Ministerio de Salud y que son verificables. Queremos abrir escuelas, pero con condiciones. Los docentes deben ser vacunados”, aseguró el mandatario.

El Gobierno de Panamá intentará abrir 400 escuelas de los 3,687 centros oficiales que hay en todo el país.

“No vamos a tomar ninguna decisión si no se cumplen los requisitos. Y uno de los requisitos es la vacunación de los docentes y otras cosas”, aseguró el mandatario, quien aspira a tener unas 50 escuelas abiertas como de forma pilotos.

Panamá analiza conversar con otros labortarios más vacunas

El presidente Cortizo aseguró, en su recorrido por los centros de vacunación, que él tiene la última palabra sobre la adquisición o no de la vacuna contra la covid-19 del laboratorio AstraZeneca.

“Existe la posibilidad de poder conversar con otro laboratorio, para asegurar suficientes vacunas que sean seguras y eficaces, eso no se ha descartado, es más, está en la mesa en este momento”, aseguró el mandatario.

Según Cortizo Panamá en este momento, en el tema de AstraZeneca, está en el proceso ese de observar lo que está pasando a nivel mundial, y analizar. “Todavía no he recibido por escrito recomendaciones que es del equipo Salud, yo no he recibido ese documento así que en este momento yo no le puedo decir al país que he tomado una decisión porque no la he tomado, y voy a esperar tener suficientes elementos para que la decisión que tome sea la más correcta posible, no vamos a tener ninguna movida que pueda afectar la salud y vida de los panameños”, precisó el mandatario.