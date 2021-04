Casos positivos y muertes por covid-19 en Panamá, disminuyeron en las poblaciones de alto riesgo

Los casos positivos y muertes por covid-19 en la semana epidemiológioca número 14 que acaba de culminar, disminuyeron en las poblaciones de alto riesgo, afirmó el epidemiólogo Arturo Rebollón, quien consideró este indicador como el más optimista de la semana.

No obstante, según Rebollón en su análisis de esta semana considerado por el como "muy optimista", es muy temprano para medir el efecto de la vacunación contra la covid-19 en la población (8-9% vacunados).

En este sentido, detalló que de acuerdo con la experiencia de otros países, los efectos de la vacunación en el número de casos se podrán percibir después del 25% de la población vacunada.

Agregó que esta semana epidemiológica analizada dijo, muestra mejores tendencias en casos activos, hospitalizados y muertos por covid-19. Se reportaron 329 casos por día, lo que asegura son 39 menos por día.

En cuanto a hospitalizados destacó que no hay diferencia significativa vs la semana anterior, lo que asegura está dentro del rango esperado.

Esta semana 14 detalló, subimos 10 pacientes en sala y 3 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Algunas personas demoran mucho en salir de hospitales y no hubo aceleración hospitalaria evidente.

Con relación a las muertes, Rebollón indicó que esta semana se reportaron 4 muertes por día. "Es lo mejor que oirán en mucho tiempo", dijo.

Con respecto a los casos por provincias destacó cómo todas disminuyeron en casos absolutos.

Manifestó que aunque algunas provincias subieron casos vs semana, como Herrera (+12), Los Santos (+7), Panamá (+24), esto no se puede considerar aceleración.

Explic´ó que en torno a tendencias en provincias se observó una desaceleración a nivel nacional donde Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas están muy cerca de cruzar la línea de 100 infectados por 100,000 habitantes (Criterio epidemiológico del CDC para aperturas de escuela).

"Como vemos, es una semana con indicadores muy favorables que nos permiten hacer cosas como socializar con amigos en ambientes sanos", enfatizó.

Probabilidades de contagio se redujeron en carnaveles y Semana Santa

Al ser consultado del porqué no se aceleraron los casos positivos después de carnavales y Semana Santa, en donde hubo un movimiento de personas de la capital hacia el interior de la república, Rebollón explicó que como el virus es contante y dinámino, las tendencias cambian de acuerdo a la cantidad de contactos que se tenga entre infectados.

Es decir, explicó, que si los infectados están muy bajos como ahora que se están reportando, menos de 380 por día, eso significa que la probabilidad de encontrar a un infectado es cada vez menor.

"Si alguien se mueve al interior, la probabilidad de encontrarte gente infectada es también rara, y eso es parte de lo que es el control epidemiológico cuando se hace educación. La gente que salió se fue, pero no a pasear, se fueron a dar su vuelta con su familia, no van a socializar o a dar vueltas por allí, sino que se mantienen en un círculo pequeño y eso es lo que disminuye las probabilidades de que haya una aceleración", indicó.

Destacó que todo depende de cuántos casos tengamos circulando en ese momento. "Si hay pocos casos, las probabilidades de contagio es poca. Mientras no haya aceleración hay que estar optimistas, mantener las medidas de bioseguridad y mucha educación", recalcó.

Entre 600 mil a un millón de contagios en Panamá

Por otro lado, y aunque Panamá está cerca de llegar a los 400 mil contagiados por covid-19 (oficialmente registrados), para Rebollón, tomando en cuenta algunos estudios realizados en el país, probablemente entre 600 mil y 1 millón de personas han podido haberse contagiado de covid-19 a lo largo de la pandemia.

No obstante, señaló que todavía hay mucha gente que no se ha infectado, y por eso es que la situación no debe enfocarse en buscar enfermos, sino en proteger a los sanos, que asegura son como 3 millones de personas.

"Sería muy teórico, probablemente entre 600 y 1 millón (contagiados), porque no lo sabemos, para eso hay que hacer un estudio de seguimiento para ver cómo está la situación", enfatizó.