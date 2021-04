Alejandra Araúz, nueva presidenta electa del Fórum de Periodistas de Panamá

En una elección unánime, el Fórum de Periodistas de Panamá eligió a Alejandra Antonia Araúz Jiménez como la nueva presidente electa para la gestión 2021-2022.

“Siento un honor, pero también un sentido de responsabilidad muy grande porque la defensa de la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, que es un trabajo de vigilancia permanente”, expresó Araúz a La Estrella de Panamá.

“Me sentí muy complacida en escuchar la forma en como mis colegas me perciben a mí y eso únicamente me hace tener todavía mayor sentido de responsabilidad para las tareas que se tienen que poner en marcha, que no son pocas”, añadió.

Araúz estará reemplazando a Gerardo Berroa Loo, que estuvo por dos periodos seguidos en la presidencia del Fórum de Periodistas: 2019-2020/ 2020-2021.

Para Berroa, Araúz tiene retos muy importantes, pero también tiene una gran disposición. “Ella es una mujer capaz que va a saber dirigir la presidencia y defender la libertad de expresión”, dijo.

La nueva presidenta electa aseguró que continuará con la publicación del informe sobre el estado de la libertad de expresión, que se ha estado haciendo en otras administraciones. También, dijo que fortalecerá las capacitaciones y las alianzas con otras organizaciones con los que el Fórum de Periodistas comparte intereses y objetivos comunes.

Todavía no se ha estipulado una fecha para la toma de posesión de la nueva presidenta electa del Fórum de Periodistas de Panamá.

Biografía

Alejandra Antonia Araúz Jiménez es graduada con honores como Sigma Lambda de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá, tiene 25 años de trayectoria profesional. Cuenta con una Maestría de Periodismo de la Universidad Santa María La Antigua y un postgrado en Docencia Superior de la Universidad Latina de Panamá.

Sus inicios en el periodismo y la comunicación se remontan a los años 90s, cuando laboró en La Exitosa y fuera oficial de comunicación de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON).

Posteriormente trabajo en la redacción de La Estrella de Panamá, donde reporteaba y editaba la sección de Variedades. Siendo reconocida su labor con los premios de periodismo que otorgaban los entonces IPAT e Instituto Nacional de Cultura.

Después, perteneció al equipo de la revista Mundo Social, y también fue periodista de la sección de economía y finanzas del diario El Panamá América.

Estuvo al frente de la oficina de comunicación del Instituto de Mercadeo Agropecuario, conduciendo por varios años el programa radial para productores “Manos a la Obra”, por Radio Nacional.

Sus habilidades le han permitido pertenecer a organismos internacionales y regionales como especialista y asesora en comunicación estratégica. Ahora es consultora senior en la firma de gestión de entorno The Corporate Diplomacy, desde donde mantiene contacto directo y permanente con las redacciones y salas de noticias de los medios.

Desde hace poco más de una década pertenece al Fórum de Periodistas. Ha pertenecido a la comisión del premio de periodismo, también ha sido jurado en la categoría estudiantil, trabajó en la reestructuración de nuestros estatutos y del manual del perimo nacional de periodismo. En los últimos dos años viene ejerciendo la secretaría de la Junta Directiva.